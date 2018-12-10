Хотим как в «ДНР» или Poutine, envoyer des troupes, – Карин

События произошедшие в Париже в ходе протестов «желтых жилетов» удивительным образом напоминают «шествие русского мир» на Востоке Украины в 2014 году. Судите сами.

Лозунги, разыгрываемый сценарий и меняющиеся как у пубертатного подростка требования, тиражируемые пропагандастами Одичалой, вызывают у меня подозрения, что где-то я такое уже видел, отмечает журналист Юрий Карин, написавший об этом в Facebook.

То, что это не соупадение подсказал полезный идиот или просто консерва спецслужб Кремля Ксавье Моро, заявивший после перформанса с флагом дыры: «Хотим как в ДНР».

Да пожалуйста.

На первом фото г.Донецк, 2014 год, разграбленный сторонниками «путенвведивойска» магазин «Метро» .

На втором г.Париж, 2018 год, по российскомуили, если угодно, дырявому сценарию «желтые жилеты» грабят французский супермаркет.

Уже…

Хотим как в ДНР или Poutine, envoyer des troupesЛозунги, разыгрываемый сценарий и меняющиеся как у пубертатного… Опубліковано Yury Karin Неділя, 9 грудня 2018 р.

Переживаю за аэропорт имени Шарля де Голля, ибо понимаю смысл следущих хотелок товарьища Моро… Точнее Моро и товарьищей. Из Одичалой.

Юрий Карин, Facebook