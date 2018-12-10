Исторические аналогии работают лишь по причине безграмотности, – Казарин

Финляндии удалось отбиться от СССР ценой потери 11% территорий, откуда она эвакуировала почти полмиллиона жителей. В войне потеряла еще 70 тысяч человек.

Израиль выиграл войну за независимость мобилизовав 40% трудоспособного населения. Его оборонные расходы составили треть бюджета, а после войны в стране была жесточайшая экономия и карточная система. При этом в обеих странах была коррупция, скандалы а также инфляция, в разы превышающая украинскую, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Все страны, которые отвоевывали суверенитет, прошли через то, что Украина переживает сегодня. Более того, по сравнению с ними Украина проходит через свои испытания в относительном комфорте и сытости.

Чужая история – героический эпос про тотальную «перемогу», своя собственная – тотальная «зрада». Но это лишь потому, что мы плохо знаем историю.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»