«ДНР» на улицах Парижа. В какие игры играет Кремль в Европе

В субботу, 8 ноября, в Париже, прямо под Триумфальной аркой, во время акции протестов «желтых жилетов» двое французов развернули флаг «ДНР».

Паблики террористических псевдореспублик взорвались победными реляциями. «Захарченко же обещал дойти до Парижа. Вот нате – встречайте», «Парижнаш». Поднятие флага стало часом триумфа для деградантов. Фото из разряда «Наши в городе» сразу же опубликовали многочисленные российские СМИ. Украинцы же глубокомысленно заключили, что происходящее во Франции – дело рук Путина и его подружки Ле Пен и язвительно принялись выражать крайнюю обеспокоенность, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

На самом деле флаг развернули французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро. Согласно информации сайта «Миротворец», Моро был наблюдателем на псевдовыборах 11 ноября этого года, организованных Москвой на территории оккупированного Донбасса. А Сорлин – лидер ультраправой организации Dies Irae («Судный день») и поклонник идеи «русского мира» – недавно незаконно посещал оккупированные территории, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французских СМИ.

Речь об авантюристах, искателях удачи, которые включаются в любые разрушительные процессы. В какой бы стране они не происходили. «Л/ДНР» для таких, как Моро и Сорлин – что-то вроде свободных факторий для пиратов. Власть в руках у тех, кто способен удержать ее силой, а не законом, полное отсутствие системы права как таковой, государства нет. В общем, рай для подонков.

Протесты «желтых жилетов» – это коктейль из радикалов, маргиналов, леваков и авантюристов, который координируется с помощью безымянных модератор групп в социальных сетях и подогревается политиканами типа Ле Пен. Напомним, что первая акция «желтых жилетов» прошла 17 ноября, когда протестующие пытались блокировать дороги из-за повышения цен на топливо в связи с увеличением акцизного сбора.

Однако сегодня требования расширились до 40 пунктов. Среди них – повышение минимальной заработной платы и пенсий, изменения налоговой системы и снижение пенсионного возраста. А также отставка действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Примечательны и переговорщики, которые взялись представлять интересы протестующих.

4 декабря председатель французского правительства Эдуард Филипп объявил, что отсрочит увеличение налога на топливо, введение которого привело массовые протесты. Делегация «желтых жилетов», состоявшая из модераторов групп в сети Facebook, в последний момент объявила, что они не будут идти на переговоры. Для Украины, которая пережила акции «евробляхеров» – аналогия поразительная. Перекрытые дороги, протестные акции, и повышение ставок в момент, когда правительство готово пойти на уступки.

Серьезные сомнения вызывают как организаторы, так и участники акций. К мирным радетелям за социальную справедливость примкнули представители крайне правых и крайне левых группировок. После этого протест стал напоминать погром. Радикалы жгли машины, громили витрины и серьезно повредили Триумфальную арку. В итоге, окна магазинов и предприятий, расположенные в районе Елисейских полей, заколочены досками, а главные туристические достопримечательности Парижа: Эйфелева башня, Лувр, Триумфальная арка, музей Орсе и Большой дворец – закрыты на неопределенный срок.

Два человека погибли, более 700 ранены, более 800 человек арестованы. Флаг «ДНР» – это уже вишенка на торте. Как и гербы СССР на желтых жилетах, он свидетельствует о том, что повышение цен на топливо – только повод. Похоже, что организаторам нужен протест ради протеста. Именно поэтому они не собираются сбавлять градус напряжения и вступать в переговоры с властью.

В связи с происходящим сейчас во Франции, вспоминается другое событие. Драка между российскими и английскими фанатами во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, которая произошла в Марселе. Футбольный чемпионат – это время повышенной опасности, когда полиция, разведка, спецслужбы и антитеррористические группы тщательно готовятся к приему агрессивных фанатских групп.

И вот в этот момент, когда все силы находятся в повышенной готовности, вспыхивает драка между английскими фанатами и россиянами, в результате которой насмерть забивают человека. Что интересно, по завершении побоища ни один русский не попался в руки полиции. Хотя дерущихся паковали пачками. В каталажки тогда сидели немцы, поляки, французы и британцы. Вот только русских там не было. Ни одного. Их задержали на следующий день при попытке пересечь границу.

Причем, чтобы сделать это пришлось провести тщательнее расследование. Быстро вошли, начали драку и исчезли словно по команде. Разве это похоже на обычных фанатов? Представьте себе драку, где разгоряченные пивом и кровью участники в один момент бросают тех, кому прямо сейчас наминают бока и организованно отходят, не попавшись в руки правоохранителей. Мы говорим не о группке из нескольких друзей. Речь о нескольких десятках человек, которые действовали как единая команда, отслеживали друг друга в дерущейся толпе и беспрекословно подчинялись приказам на выход из боя.

А также имели пути отхода и систему оповещения о приближающихся полицейских. Тогда эксперты говорили, что слаженность россиян, свидетельствует о работе бойцов сил специальных операций. Что фанатских драка, которые они, кстати, и начали – это тренировка на местности, где небольшой группе противостоят усиленные по случаю чемпионата силы полиции и организованные группы противника: английские, немецкие и французские фанаты, которые умеют постоять за себя.

Задача скорее всего состояла в отработке провоцирования массового побоища и незаметного ухода на безопасное расстояние в случае приближения сил полиции. И она была выполнена. Задержав пятерых россиян, более того, связав их с Пригожиным и его тренировочными лагерями для футбольных фанатов, организованных за год до событий в России, французские власти так и не решились, обвинить Путина и компанию в использовании гибридной тактики против мирных граждан.

Вполне возможно, что протесты «желтожилеточников», которым явно не дают сойти на нет, – это следующий этап дестабилизации французского общества. Благополучная Франция с вышколенной полицией, спецслужбами оказалась совершенно бессильна против стихии, которую направляет и подогревают провокаторы.

Именно в том момент, когда Россия учиняет провокацию в Азовском море и от Нормандской четвёрки требуются решения в ответ на явно усиливающуюся российскую агрессию против Украины, Париж охвачен акциями протеста на площади возвышается гильотина для президента. Правда, интересное совпадение?

Примерно, как побоище в Марселе, где российские граждане делают, что задумали и уходят безнаказанными. Важны не столько требования протестующих. Он могут измениться в любую минуту, стоит власти заявить о готовности идти на уступки. Важен кукловод. А он безусловно есть.

Вот только вряд ли Франция отважится назвать его имя и интересы, ради которых он шатает ситуацию. Мир победившей охлос-революции манит многих. Беда современного мира заключается в том, что те, кому отведено принимать ответственные решения, бояться потерять российские рынки больше, чем стать жертвой гибридной тактики Кремля. Путин опять вошёл, спровоцировал, пролил кровь и вышел на мягких лапах.

Флаг созданных российскими усилиями и деньгами террористического анклава в центре Парижа – это символ того алогичного мира, который мечтают построить Кремлевские психопаты руками маргиналов и провокаторов, падких на русские деньги и обещания. Но он ещё и символ беспомощности Европы перед войной, которая ведаться на ее улицах.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»