В России из-за смартфона погибал юная чемпионка страны по панкратиону

Чемпионка из сборной России получила удар током в ванной от смартфона упавшего в воду и подключенного к зарядному устройству.

Чемпионка России по панкратиону, 15-летняя Ирина Рыбникова, погибла в городе Братске Иркутской области от удара током, сообщили в понедельник в администрации города российскому гентству«ТАСС».

«Девушка скончалась 8 декабря. Это произошло в результате удара током», – сказали там.

«Она пошла в ванну, взяла с собой смартфон и подключила его заряжаться. Он упал в воду», – объяснили в администрации.

По данным собеседника агентства, девушку похоронят во вторник.

Весной 2018 года Ирина Рыбникова победила на первенстве России по панкратиону. По итогам соревнований спортсменку из Братска включили в сборную Россия для участия в первенстве Европы и мира.

«ТАСС»