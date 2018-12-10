Злодеи и праведники в России. На смерть правозащитницы Алексеевой

Где-то в посмертных вчерашних воспоминаниях промелькнуло: ей жалуются, как тяжела и беспросветна жизнь во времена Путина, а она слушать не желает.

Мол, вы забыли или не знаете, насколько ужасней мы жили при советской власти. И она права: при Сталине, при Брежневе и Андропове ситуация с правами человека была гораздо хуже, чем сейчас, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Ибо тогда невозможно было себе вообразить ни СПЧ при великом вожде или хоть при Совнаркоме, ни цветов от генсека, лично им подаренных юбиляру-правозащитнику, ни глубоких соболезнований в связи с кончиной. Налицо явный прогресс, и нет сомнений в том, что грядущая встреча Владимира Путина и его системных диссидентов начнется с минуты молчания, которой все они почтят память Людмилы Михайловны Алексеевой. Немыслимое дело при коммунистах.

Однако понять следует и тех, кто живет днем сегодняшним. Кто нетерпелив и забывчив, и не видит повода для радости в том, что без вины виноватых теперь сажают на пару лет, а то и на 16 суток, тогда как раньше расстреливали. Кому неясно, сколько еще можно ссылаться на спасительную советскую власть или беззакония, творимые Иваном Грозным, чтобы оправдывать свое сотрудничество с нынешним режимом. Кто чувствует себя лично униженным, наблюдая это невыносимое зрелище: Путин в гостях у Алексеевой, они пьют шампанское, она держит его за руку и просит помиловать таинственного экс-сенатора Изместьева.

Со стороны поглядеть, Людмила Михайловна, скончавшаяся 8 декабря на 92-м году жизни, была безудержным оптимистом. Она верила в прогресс и в людей, и в своем обращении к участникам конференция Московской Хельсинкской группы, опубликованном уже после ее ухода, призывала общаться со всеми, «не отказываясь ни от кого, ни от власти, ни от оппозиции», и сама именно так действовала.

Напротив, оппоненты Алексеевой в среде несогласных, которым бывало мучительно стыдно за некоторые поступки главы МХГ, представали яростными пессимистами. Им подавай Россию без Путина здесь и сейчас, безо всяких компромиссов, аннексий и контрибуций, и поскольку таковая Россия в обозримые сроки не просматривается, то и любые сделки с властью, и мольбы, обращенные к ней, сродни предательству. Потому что здесь и сейчас все безнадежно плохо. Как почти всегда.

Однако имеется и другая точка зрения.

Оптимистами, которые не хотят и не могут простить грех сервильности своим по сути единомышленникам, являются как раз люди бескомпромиссные. Они верят, что тотальный отказ интеллигентов от сотрудничества с властью скорее приведет к ее изоляции и падению, нежели все эти бессмысленные «малые дела».

Они полагают, что попытки переубедить начальство в ходе бесконечных дискуссий, склонить его к вегетарианству вместо поедания человечины и соблюдению, понимаете ли, прав граждан, вредны, смешны и постыдны. Они считают, что заседать с Путиным в одном Совете под его руководством – это бесчестье и позор.

Они убеждены в том, что разговаривать с ним и его подручными давно уже не о чем, и если всерьез думать о победе, то надо постоянно готовить протестные акции, а не запасаться аргументами в бесплодных спорах. Митинги, демонстрации, разоблачения, расследования – вот что необходимо, а не переговоры с заведомым жульем.

Напротив, Людмила Алексеева была безысходным пессимистом. Выпускница исторического факультета МГУ, автор классической «Истории инакомыслия в СССР», она едва ли так уж надеялась на исправление нравов в отечестве. Констатируя тот неоспоримый факт, что сегодня за невосторженный образ мыслей не ставят к стенке и не дают семь плюс пять по рогам, Людмила Михайловна скорее верила, что спасать нужно конкретного человека, а не общество, которое тяжко хворает и лечению не поддается, даже сопротивляется и дерется. И ежели для того чтобы вызволить из тюрьмы Петрушу Гринева, надо взять злодея за ручку, то почему бы и не взять.

Другой вопрос, очень ли похож бывший сенатор на Петрушу Гринева, но стремилась спасти она не только его. И многие ей благодарны. Старый диссидентский тост за успех нашего безнадежного дела, в котором осознания безнадежности положено куда гуще, чем упований на успех, стал ее жизненной программой. «Все рано или поздно устроится более или менее плохо», – сказала она однажды, и с этим тезисом, вообще говоря, трудно не согласиться.

Больно, что ее нет. Скверно, что имя Людмилы Алексеевой будут теперь использовать и негодяи, гордые тем, что удостаивались ее рукопожатия и с важным видом внимали ее отчаянным просьбам, не собираясь их выполнять, – тот же несчастный Изместьев сидит до сих пор, отбывая пожизненное заключение. И Алексей Пичугин сидит, и Олег Сенцов, и много кто еще, кого бы автор этих строк немедленно помиловал, будь он Путиным и желая напоследок по-настоящему помянуть ушедшую, но автор этих строк – не Путин, и вряд ли эту подсказку донесут до президента те мелкие клерки, которым по должности положено читать «Грани.Ru».

А что касается прений между оптимистами и пессимистами, сторонниками диалога с начальством и противниками, то этим диспутам уже тысяча лет, и все в них безусловно правы, и каждый в отдельности глубоко заблуждается, когда абсолютно уверен в своей правоте. На заданную тему мы будем вечно спорить, призывая в свидетели разных хороших людей, и мнение Людмилый Алексеевой, и ее печальный бесценный опыт отныне тоже учитываем.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»