Сюрпризы Собора. Как Онуфрий и Филарет бунтуют против воли Варфоломея

Владыки УПЦ КП дали понять, что они вовсе не считают себя верными Фанара.

Все украинские православные архиереи получили приглашение на Объединительный собор, который состоится в Софии Киевской 15 декабря. На письма с приглашением, подписанные лично Вселенским патриархом Варфоломеем, разные люди ответили по-разному. Кто-то был настолько впечатлен, что выставил на ФБ с гордостью, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Екатерина Щеткина.

Кто-то тоже выставил на ФБ, но с ироничными комментариями. А кто-то заявил, что даже читать не стал – положил в конверт, запечатал, написал «на Фанар, патриарху» и на почту снес. И присовокупил, что так должны поступить все честные-каноничные архиереи.

По крайней мере, один из адресатов патриарха Варфоломея получил уже не первое письмо от главы церкви – митрополит Киевский Онуфрий. В своем первом письме Вселенский патриарх сообщает, что титул «митрополит Киевский» митрополит Онуфрий носит не совсем законно, но пока, так и быть, пускай поносит, если хочет.

Но вот после Объединительного собора, который выберет предстоятеля украинской церкви, титул этот придется «сдать» – митрополит Онуфрий уже не сможет носить титул митрополита Киевского. Патриарх призывает митрополита смириться с этим, проявить добрую волю, потому что на Соборе будет избран другой митрополит Киевский. Впрочем, митрополита Онуфрий также приглашают на Объединительный собор вместе со всеми своими епископами.

Ответ митрополит Онуфрий дал тем, что второе письмо «вернул, не читая», а на Синоде епископов выпустил циркуляр, запрещающий епископам УПЦ МП принимать участие «неканоническом сборище», которое незаконно созывает в Киеве Вселенский патриарх, не имея на это никакого права.

Не знаю, многие ли епископы последовали примеру митрополита Онуфрия и отослали свои экземпляры приглашений назад на Фанар. Все-таки, не каждый день получаешь письма с личной подписью Вселенского патриарха – украшение для любого личного архива. А даже если в митрополию нужно было чек с почты предъявить – мало ли, вдруг в УПЦ МП теперь, как во всех проблемных областях, военное положение – вложили в конверт какое-нибудь «спасибо» или еще что-нибудь подобающее случаю. Умения крутить дули в карманах бывшим советским людям – особенно при высоких должностях – не занимать.

Тем не менее, создается ощущение, что на финишной прямой мы так и не увидим большой команды финалистов от УПЦ МП. Несколько человек, думаю, все же прибудут в урочный час в условленное место. Но сколько их будет? Даже если делегации будут усилены, как говорится в обоих письмах – и к митрополиту Онуфрию, и к архиереям – еще двумя представителями епархий.

Это обстоятельство – то, что собор будет не архиерейским, как ожидалось, а поместным – больше смутило представителей УПЦ КП, чем УПЦ МП. Участие «низших» церковных слоев – священников, мирян и монашествующих – то ли спутало уже готовый разложиться избирательный пасьянс владык КП, то ли просто возмутило их классовое чувство.

На собственном синоде они довольно резко высказались на тот счет, что никому, кроме владык, права голоса на соборе давать нельзя. Даже само присутствие не-епископов не очень желательно – хотя бы потому, что провести выборы делегатов в том порядке, который зафиксирован в Уставе, уже не успевают.

Это, как минимум, означает, что владыки УПЦ КП вовсе не считают себя просто набором епархий и приходов в каноническом подчинении Вселенского патриарха – тот статус, который, по идее, был определен всем украинским православным структурам согласно решению Синода на Фанаре от 11 октября, и его непосредственной власти над собой не признают. Тут епископы УПЦ КП и УПЦ МП проявляют удивительное единодушие. В УПЦ КП заявляют, что это по-прежнему церковь, и по-прежнему совершенно самостоятельная в своих решениях и управлении – раз руководствуется не указаниями из Константинополя, а решениями своего «домашнего» священноначалия и своим Уставом.

Своему Уставу владыки КП уделили достаточно много обстоятельных слов – так, чтобы все поняли и не имели сомнений в том, что никакого «роспуска» УПЦ КП никогда не было. Устав есть, он зарегистрирован в государственных органах Украины, и никто (в том числе, глава Вселенской церкви) изменить этого не может.

Свое участие в грядущем Соборе и взаимодействие с Вселенским патриархатом в УПЦ КП рассматривают как «взаимоотношения с другими поместными церквями». А что касается Устава, то по результатам Объединительного собора, владыки готовы «внести правки» в действующий Устав. То есть, речь не идет о новой церкви с новым уставом, написанным где-то в теплых краях – речь идет о существующей церкви, которая, возможно, внесет изменения в свой, существующий устав. И эта церковь – УПЦ КП.

В общем, владыки УПЦ КП дали понять, что они вовсе не считают себя верными Вселенского патриарха. Они по-прежнему являют собой УПЦ КП – церковную структуру, у которой есть устав, глава церкви и все прочие атрибуты «самостоятельности».

Не совсем понятно, какую роль в таком случае они отводят патриарху Варфоломею – доброго деда Мороза, который подарит им к Рождеству Томос, автокефалию, каноническое признание и полный карт-бланш в придачу? Но на каком основании он должен делать такие подарки людям, которые – судя по всему – не признают его канонической власти над украинскими православными?

Кроме того, постановления Синода содержат еще несколько пикантных моментов. Например, епископы УПЦ КП дают понять, что их не устраивает тот факт, что председательствовать на Соборе будут греки – митрополит Галльский Эммануил и двое экзархов. Владыки требуют места в президиуме для своего предстоятеля. Не знаю, предполагался ли на Соборе «президиум», но теперь, видимо, придется поставить – лично для патриарха Филарета.

Главным для владык, кроме самоутверждения в качестве полноценной церковной структуры, оказался вопрос о том, кто и как сможет голосовать. Владыки настаивают на том, что делать это могут только украинские епископы. Таким образом, с доски убирают не только монахов, мирян и священников, но и троих представителей Вселенского патриархата, за которыми изначально закреплялось участие в Соборе с правом голоса.

И, наконец, самое пикантное: голосование должно быть открытым. Учитывая тот факт, что большинство епископов в зале будет представлять именно УПЦ КП, при условиях открытого голосования никто из них не посмеет высказаться против воли начальства.

В общем, никаких демократических химер – участия всей полноты церкви в принятии решений и тайного голосования. Только таким образом патриарху Филарету или его кандидату можно обеспечить место во главе новообразованной церкви легко и без каких-либо волнений.

Согласится ли Фанар на такую версию событий?

Надо сказать, что показное упрямство, фактически вызов, который УПЦ КП бросает Фанару – несколько неожиданный поворот. Конечно, трудно было ожидать, что владыки УПЦ КП согласятся на все условия Фанара. Но не настолько резко.

Причин у этого демарша может быть две. Одна состоит в том, что условия Фанара оказались очень уж далеки от того, что хотелось бы в результате получить УПЦ КП – личные переговоры с Вселенским престолом в УПЦ КП провалили. Другая состоит в том, что в УПЦ КП, напротив, почувствовали свою силу – учитывая то, что с УПЦ МП у Вселенского патриарха не сложилось, делать новую церковь в Украине Фанар может только на основе УПЦ КП. И она не против. Но на своих условиях.

Кстати, даже если у епископов в УПЦ МП еще остались какие-то иллюзии о том, что можно прийти на Собор и на что-то повлиять, после резких заявлений со стороны УПЦ КП они должны были развеяться. Так УПЦ КП обеспечивает себе еще большую «чистоту» избирательного пространства на Соборе. Меньше народа – больше кислорода.

Выборы предстоятеля – это, судя по всему «пунктик» владык УПЦ КП. Но в этом есть хорошая новость для всех, кто ждет автокефалии: кроме выборов епископы могут уступить почти по любому пункту.

Не знаю, как видится изнутри епископата УПЦ КП их собственная позиция, но внешне это выглядит так: или автокефалия на наших условиях или она нам не нужна. «Нам» – это владыкам. Мнение церковных «низов», кажется, никого сильно не интересует – раз епископы так противятся участию их в соборе или хотя бы в голосовании. Владыки УПЦ КП в одном мало отличаются от владык УПЦ МП – в своей авторитарности. Это «их» церковь и они будут решать, чему и как в ней быть. То есть наша хваленая «соборность» – такая же фикция, как и формат голосования, предложенный владыками КП.

Что же до своих «низов», то если Томос все-таки сорвется, владыки уверены, что, как и в прежние годы, сумеют убедить «своих»: предложения греков были такими же неприемлемыми, как и предложения Москвы. Что греки не давали нам «полной автокефалии» – такой, какой мы заслуживаем, что хотели «нас подчинить» и т.д. Ничего нового под Луной.

А что? Столько лет срабатывало – а тут вдруг перестанет?

Перестанет, конечно. Потому что нельзя так долго кормить людей надеждой, а потом, когда Томос оказался в двух шагах, не взять его. И не потому не взять, что не давали, а потому, что нас при этом не так назвали, не за тот стол посадили и не такие правила голосования назначили.

Процесс автокефалии в данный момент настолько медийный, публичный и прозрачный, что ни один кривой взгляд ни одного участника событий не укроется от камер и взглядов. Никакой спасительной закрытости, никакого занавеса, из-за которого можно вынести на публику только то, что тебе выгодно. Если владыки сейчас упустят наш общий шанс, это все упадет на их головы – от неблагодарности к человеку, который так много взял на себя, чтобы вытянуть их из канонического небытия, до чисто пастырской ответственности за овец, которых они снова уведут в это небытие следом за собой.

Но, может, наши владыки так привыкли быть в расколе и так неплохо научились с этим жить, что каноническое небытие их просто не пугает? Напротив, их пугает перспектива жить по четким и прозрачным правилам, принятым в пристойном православном обществе?

Но кое-что изменилось, и жить как при старом добром расколе епископат УПЦ КП сможет недолго. Из-за того, например, что очень большая часть собственной паствы своих владык «не поймет». А еще их не поймет тот человек, который заявлен «почетным гостем» и будет внимательно следить за тем, как его взлелеянная «перемога» растворяется в воздухе у него на глазах.

Наконец, самый главный козырь УПЦ КП, фундамент, гарант и таран – патриарх Филарет – рано или поздно оставит этот мир. А другого настолько харизматичного и однозначного лидера, способного привлечь сердца и души на сторону УПЦ КП, в этой церкви нет.

Так что Томос, может, и «не такой» Но надо брать. Пока еще дают.

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»