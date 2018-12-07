Война, война и еще раз – война. Что происходит между Россией и Украиной?

Поссорились – слово, не соответствующее тому, что происходит между Россией и Украиной последние пять лет.

В последнее время в нашу обычную, повседневную речь стали активно проникать психологические термины. Не случайно Оксфордский словарь, пишет журналист русской службы «Голоса Америки» Ксения Туркова, назвал словом года прилагательное «токсичный» – мы все теперь знаем, что такое «токсичные отношения» и «токсичная среда».

Мы рассказываем друг другу, как «закрываем гештальт», говорим об осознании и границах. И конечно, знаем, что такое обесценивание – когда тому, что мы чувствуем, не придают значения. Или когда мы сами снижаем значимость того, что чувствуют другие.

Однако именно словом «обесценивание» можно назвать то, что мы часто видим, когда читаем новости об Украине.

Несколько дней назад издание «Медуза» опубликовало подкаст, посвященный событиям в Керченском проливе. И название было такое: «Из-за чего Россия и Украина снова поссорились? И кому это было нужно?» В описании подкаста сказано, что ведущие обсуждают «конфликт в Керченском проливе и его малоприятные последствия».

Глагол, выбранный для описания того, что произошло, возмутило украинцев: поссорились – слово, не соответствующее тому, что происходит между Россией и Украиной последние пять лет. Такая формулировка создает ощущение мелкой ссоры и досадного недоразумения, которое власти двух стран никак не могут преодолеть.

Хотя в результате этой «мелкой ссоры» несколько украинских моряков были ранены и оказались в московском СИЗО.

В свою очередь, наречие «опять» говорит нам о том, что и до этого все было просто ссорой – аннексия территории, военное присутствие, сотни погибших.

Обесценивание того, что происходит с Украиной, можно увидеть и в других формулировках.

То, что произошло в Керченском проливе называют «инцидентом», «обострением», «конфликтом».

Формулировка «конфликт» вообще используется часто именно в нейтральном смысле. Однако и оно содержит в себе обесценивание: СМИ Украины, которая страдает от этого «конфликта», это слово используют очень редко.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров недавно признавался, что не ездит в украинские города с концертами «в период напряженных отношений».

Эксперты, например, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, говорят, что отношения России и Украины «находятся на низком уровне».

Представьте человека, который уснул, как Рип ван Винкль, скажем, в 2012 году, а сейчас проснулся и читает заголовки. Конфликт, инцидент, напряженность, поссорились, на низком уровне.

Никто и не догадался бы, что за этими словами стоят тысячи погибших и раненых, десятки арестованных, могилы солдат, которые прячут от журналистов, и вообще смерть, ужас и трагедия. А если и так, то вряд ли назвал бы все это ссорой или размолвкой.

Ксения Туркова, «Голоса Америки»