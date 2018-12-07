Скучные лица. Уныние путинских пропагандистов

Если ранее задачей фейков, которые генерировало российское телевидение, была дегуманизация украинцев – прежде всего, сражающихся на Донбассе, – то теперь мишенью является украинская власть.

Буйство воображения российских производителей новостей – особенно в том, что касается Украины, – наводит на мысль: либо кокаин из посольства РФ в Буэнос-Айресе был сожжен не весь и что-то таки дошло до московских спецраспределителей (что и было истинной целью поездки Путина на саммит G20), либо в одной сфере импортозамещение у Кремля таки получилось, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кафтан.

Но то ли спасенные остатки импортного продукта оказались сильно разбавлены, то ли продукт местный оказался сильно хуже качеством, – потому как на выходе получается уныло. Ни тебе распятых мальчиков, ни изнасилованных бабушек, ни хотя бы затертых визиток Яроша в скрюченных лапках убиенных снегирей.

Интересно, в Кремле уже занялись изучением вопроса о зависимости качества «прихода» от эффективности санкционного режима? Стоило бы – неровен час Скабеева к Трампу попросится – если уж не его федеральный канал делать, то хотя бы на FoxNews ради нормального кофе.

Я вот думаю – может нам ее на довольствие поставить? Ну чтобы реноме Шоколадной Империи Зла (ШИЗ) не портить? Чтобы таки да, каждому запоребриковому зрителю было ясно: ШИЗа не просто грозит России, а вот-вот ее уничтожит. А это невозможно, покуда на российских каналах выходят жалостливые сюжеты.

Ну в самом деле, кому может угрожать заледеневшая из-за военного положения страна, в которой кончились соль, спички и экскаваторы? Ладно, вместо экскаваторов детей берут (нежелательная коннотация с «Великой Отечественной», кстати). Но соль со спичками? Россияне, мол, прячьте солонки и спичечницы – враг не дремлет? И с обледенением неудобно получилось: замерзающий майдановец на поверку беларусом оказался. Да еще и покаялся – сразу видно, кому они больше братья с Бацькой ихним двуличным.

В общем, не страшно ни разу. Даже вкупе с тотальной мобилизацией среди пассажиров всех видов транспорта – не страшно. Решение же квартирного вопроса для новых солдат за счет обывателей городов-миллионников – как это вообще попало в российские новости? Нельзя такого подсказывать, чтобы чего не вышло. Что? Золотов придет – порядок наведет? А если Кадыров? Стремно, в общем.

А на фоне попытки буксира завалить Керченский мост (благо героический «Изумруд» свой борт подставил) и подготовки двух катеров-берсерков к уничтожению половины Черноморского флота вместе с авиацией – даже смешно: ведь очевидно же, что при тех деньгах, которые на мост потрачены, да после путинского благословения (он ведь по мосту аки по воде ходил, все записано!) переживет и ядерную войну.

Нет, есть, конечно, раздражающие моменты. Однако как-то неоднозначно они раздражают. Вот взять хоть святыни православные – отбирают, да. Но кого из россиян окажется больше – тех, кто не хотел бы тряхнуть Кирилла или тех, кто хотел бы? Хотя соцопросов лучше не проводить – как бы не вышло чего.

Или вот: побили во Львове кондуктора – на украинском изъясняться не могла. За язык побили – нехорошо, конечно. Но кондуктора? Опять-таки, нельзя тем же москвичам такие новости показывать – пример это опасный. А про Челябинск с Набережными Челнами вообще лучше не вспоминать…

Впрочем, смех смехом, а тенденция здесь все же прослеживается. Если ранее задачей фейков, которые генерировало российское телевидение, была дегуманизация украинцев – прежде всего, сражающихся на Донбассе, – то теперь акцент сместился. Теперь мишенью является украинская власть. Отчасти это, разумеется, подготовка к выборам.

Но, с другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов и другое объяснение: это вполне может быть и информационное сопровождение к «большому освободительному походу ради спасения братского народа». Изнемогающего под гнетом диктатуры, вестимо. Тем более что соответствующий опыт имеется. Аннексия «буржуазных» балтийских республик, а равно и агрессия против «белофиннов», «панской Польши» и «боярской Румынии» оправдывались так же.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»