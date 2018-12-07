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Новости

Российский телеканал рассказал, почему выпустил новый фейковый сюжет об Украине

«Медуза»
07 декабря 2018

Свой прокол на ниве пропаганды руководство телеканала свалило на стрингеров заснявших интервью с фейковым персонажем.

Российский пропагандистский Первый канал заявляет, что интервью с подставным участником Евромайдана записывали не журналисты канала, а стрингеры, поэтому виноваты они, пишет российский сайт «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз канала.

Издание отмечает, что телеканал извинился за сфабрикованный сюжет, где участника Евромайдана «украинца Кирилла Чубенко» сыграл белорус Виталий Юрченко.

«Стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет нужно было срочно сдавать. Это никак не оправдывает их поступка, они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем», – пояснил Первый канал.

Напомним, к пятой годовщине Евромайдана на российском Первом канале вышел сюжет об Украине. В ролике якобы житель Кривого Рога по имени Кирилл Чубенко рассказывает об «ужасах, которые ему приходится терпеть после Майдана».

Однако блогер из РФ Илья Варламов обнаружил, что украинца «Чубенко» в пропагандистском сюжете российского канала изображает житель Минска Виталий Юрченко.

«Медуза»

Tags: Россия, Украина, фейки

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