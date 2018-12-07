Украинские консулы сумели добиться встречи с захваченным морякам в «Лефортово»

Украинские консулы смогли посетить трех раненых военных моряков, удерживаемых Россией в тюремной больнице в «Матросская тишина».

Украинские консулы смогли посетить трех раненых военнопленных моряков, а также четырех находящихся в «Лефортово». Официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил об этом агентству «Интерфакс-Украина».

«Вчера, в четверг консул посетил трех раненых моряков в «Матросской тишине». Сегодня посетил четырех моряков в «Лефортово». Держатся ребята мужественно», – сказал Кирилич.

Он отметил, что уже определены даты посещения моряков в «Лефортово».

«10-го числа (консулы) посетят шесть человек, 11-го – шесть человек и 12-го – пять человек», – отметил официальный представитель департамента МИД.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово», а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора «Матросская тишина».

«Интерфакс-Украина»