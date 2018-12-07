В ООН подготовили декорацию о Голодоморе 1932-33 годов

В декларации впервые осуждается сталинского политика, насильственная коллективизация и конфискация продовольствия, которые привели к гибели значительной части украинского народа.

В Генассамблее Организации Объединенных Наций зарегистрировали совместную декларацию Украины и еще 37 государств с осуждением политики сталинского режима, которая привела к Голодомору в Украине. О подписании данного совместного документа сообщает агентство «Укринформ», также эти данные «Европейской правде» подтвердили в постоянном представительстве Украины при ООН.

Документ был подготовлен по инициативе Украины к 85-й годовщине трагедии

«Впервые в декларации осуждается политика сталинского режима, насильственная коллективизация и конфискация продовольствия, что привело к гибели значительной части украинского народа. Отмечается также необходимость раскрытия архивов для установления исторической правды и повышения осведомленности о причинах и последствиях трагедии», – цитирует агентство пресс-секретаря постпредства Украины при ООН Олега Николенко.

«Этот документ служит напоминанием государствам мира об обязанности не допустить повторения таких страшных преступлений в будущем», – добавил Николенко.

В распоряжении «Европейской Правды» имеется текст документа.

В комментарии «Европейской Правде» Николенко отметил, что подобные декларации регистрируются в ООН каждые пять лет, начиная с 2003 года. В этом году по сравнению с 2013-м, добавилось шесть стран.

Впервые соавторами документа стали Швейцария, Португалия, Нидерланды, Болгария, Словения, Черногория и Чили (первый соавтор среди стран Латинской Америки). Мальта, которая была среди подписантов пять лет назад, на этот раз не стала участвовать в инициативе.

Документ не требует дополнительного одобрения и будет обнародован в качестве документа ГА ООН.

«Укринформ»