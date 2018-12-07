Адвокат Курбединова арестовали на пять суток в оккупированном Крыму

Поводом для преследования адвоката стал его пост в социальной сети Facebook от 2013 года.

В пятницу, 7 декабря, в оккупированном РФ Симферополе так называемый «суд» вынес приговор адвокату Эмилю Курбединову, защищавшему командира украинского бронекатера Никополь и других узников Кремля. Как сообщает «Интерфакс», его взяли под стражу на пять суток по обвинению в публичной демонстрации символики запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

При этом оккупационный «суд» не принял во внимание тот факт, что на тот момент Крым еще не был оккупирован Россией, а украинское законодательство деятельность Хизб ут-Тахрир не регламентирует.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал действия российских силовиков преступлением.

«Задержание в Крыму адвоката и борца за гражданские права Эмиля Курбединова – это само по себе преступление. Это запугивание всех, кто защищает наших политзаключенных и моряков. Спасибо всем, кто не сломался и держится!», – написал глава МИД в Twitter.

Затримання в Криму адвоката і борця за громадянські права Еміля Курбедінова — це сам по собі злочин. Це залякування усіх, хто захищає наших політв’язнів та моряків. Дякую всім, хто не зламався і тримається! Про затримання Еміля повідомив усім своїм колегам під час засідання #ОБСЄ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 6, 2018

Климкин также добавил, что во время заседания ОБСЕ уже сообщил своим коллегам о незаконном задержании Курбединова.

Известного адвоката Эмиля Курбединова оккупационные власти Крыма захватили 6 декабря.

«Интерфакс»