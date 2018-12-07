Антиукраинские фейки в Германии: «обвинение жертвы» или гибридная война России?

Информационная война всегда была частью любой войны. Пропаганда должна была поднимать боевой дух армии и народа.

Неважно, сколь искаженный и лживый образ противника при этом формировали. Модные «фейки», в сущности, использовали во все времена. Менялись только инструменты, будь то бубен шамана или интернет. Чем эффективнее становились средства коммуникации, тем изощреннее были методы пропагандистской войны и способы создания фейков, технологии их продвижения, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» Виктор Жих.

Некоторые настолько цепко внедрялись в общественное сознание, что становились мифами. Достаточно вспомнить миф о низкорослом Наполеоне І. На самом деле его рост был 1 метр 69 сантиметров – далеко не низкий даже по современным понятиям, не говоря уже о начале ХІХ века. В основе этого мифа лежит карикатура британского карикатуриста Джеймса Гилрея, опубликованная в 1803 в Великобритании.

Использование фейков не сводилось исключительно к военным целям. Бизнес-аферы, мистификации, дискредитация конкурентов и политических противников – далеко не полный перечень прикладного использования неправдивых фактов. Однако ограничимся войной, в частности, информационной. В ее рамках фейки используют для достижения двух целей – пропаганда и дискредитация.

Под «пропагандой» понимается реклама реальных и мнимых ценностей, достижений и образа жизни граждан своей страны. «Дискредитация» – это создание негативного образа «противника» среди собственного населения, населения и войск противника, в глазах общественного мнения и политической элиты других стран, в особенности нейтральных.

В гибридной войне против Украины Россия активно использует фейки для дискредитации Украины, в первую очередь, в странах Европы. Одна из ключевых – Германия. Здесь используют все методы, в том числе – привлечение явных и скрытых агентов влияния. Не всегда они осознанно сотрудничают с Россией – иногда их используют «втемную».

Большинство антиукраинских фейков в Германии распространяют русскоязычные информационные ресурсы: как местные СМИ – в основном печатные и интернет, так и телевидение и сайты, действующие с территории России. Показательна ситуация с так называемым журналистом Юрием Абрамовичем. Его статьи регулярно публикует пророссийский сайт «Антифашист».

По информации СБУ в статье «Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой» автор ссылается на несуществующий репортаж немецкой телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов.

Называя себя «немецким журналистом», он в 652 публикациях пишет о т.н. «немецком взгляде» на политику, экономику, проблемы Евросоюза и отношения между Германией и Россией. Все эти публикации написаны в антиукраинском ключе. При этом, как отмечается в сообщении, ни одной статьи Абрамовича в немецкоязычных изданиях не обнаружено.

Антиукраинскими фейками не брезгуют и некоторые из действующих немецких политиков. Особенно когда речь идет о нападках на работу правительства и канцлера Ангелы Меркель. Стремясь получить политические дивиденды, эти политики, как крайне левой, так и крайне правой ориентации, не останавливаются перед лживыми обвинениями в адрес Украины.

Лидер парламентской фракции Левой партии (с 2010) Сара Вагенкнехт в нашумевшем выступлении в Бундестаге с обвинениями в адрес Федерального канцлера Ангелы Меркель заявила: «В Украине Европа уже потерпела поражение. Страна захлебывается в гражданской войне! … Сегодня вы поддерживаете правительство, где четыре министра принадлежат к националистической партии, которая открыто выступает против евреев и русских. Правительство, которое этот конфликт по-настоящему разожгло и сегодня ведёт жестокую войну против своего же народа. … Вы скрываете, что вооруженные группы бойцов «Правого сектора», как и прежде, находятся на Майдане, что представители левых партий во многих частях Украины выходить на улицы не могут из-за опасности для своей жизни и здоровья». Несмотря на абсурдность утверждений (особенно очевидных мне, русскоязычному еврею из Днепра – прим. автора), немало депутатов Бундестага встретили пассаж аплодисментами.

Громкий скандал развернулся во второй половине ноября вокруг сайта «Миротворец». 6 ноября бывший Федеральный канцлер Германии, а ныне председатель совета директоров российской компании ПАО «НК «Роснефть» (с 29 сентября 2017) Герхард Шредер дал развернутое интервью изданию «Aachener Nachrichten». Обсуждая проблемы развития Евросоюза, он повторил свой тезис о необходимости возобновления тесного сотрудничества с Россией несмотря на ее агрессию по отношению к Украине. Это, как известно, – его базовая оценка ситуации в Европе и перспектив на будущее.

Но потом он сделал громкое заявление по Крыму: «Если вы имеете в виду Крым, вы всерьез полагаете, что другой президент России изменит это в будущем? Это реальность, которую придется признать. Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине». Тем самым он повторил распространяемый российской пропагандой исторический фейк о «подарке Хрущева».

8 ноября сайт «Миротворец», позиционирующий себя, как «Центр исследования преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и мирового правопорядка» внес в раздел «Чистилище» Шредера с формулировкой «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Манипуляция общественно значимой информацией. Антиукраинская пропаганда. Попытка легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины».

11 ноября пятая жена Герхарда Шредера Ким Со Ён – Шредер, (Герхард Шрёдер до 2018-го состоял в браке четыре раза. Ким Со Ён, переводчица с корейского языка, стала супругой Герхарда Шредера в 2018г. – авт.), дает интервью журналистам издания RND (медиаресурс социал-демократической партии Германии, которую Шредер возглавлял до 2004г.).

В нем она с возмущением сообщает, что боится за свою жизнь и жизнь супруга в связи с внесением его имени в базу «Миротворца»: «Я очень обеспокоена и возмущена, как жена. В моей стране и культуре мы не понимаем таких атак на демократического политика, особенно бывшего канцлера». Ким Шредер подвергла критике отсутствие реакции на этот факт Министерства иностранных дел Германии: «Я очень разочарована тем, что правительство Германии и особенно социал-демократический министр иностранных дел не находят в себе мужества, чтобы сделать для украинского правительства совершенно ясным, что такое поведение для Германии неприемлемо».

С 14 ноября выходит вал публикаций с критикой в адрес Министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и обвинениями МВД Украины в поддержке сайта «Миротворец». Так, например, WELT в статье «Сойон Шредер-Ким очень беспокоится за бывшего канцлера» написано: «Герхард Шредер находится в розыске Министерства внутренних дел Украины» . А «Hamburger Abendblatt» озаглавил свой материал «Герхард Шредер находится в розыске в Украине».

Там, как и в статье PAZ «Враг Украины – «Герхард Шредер», утверждается, что «Миротворец» связан с руководством силовых структур Украины и внесение в его базу несет угрозу жизни и здоровью бывшего канцлера. Как аргумент приводят убийство в апреле 2015 года бывшего депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины. Их личные данные были размещены на «Миротворце». Несмотря на скандальную репутацию сайта, доказательств его связи с руководством силовых структур Украины нет. Как и связи убийств Калашникова и Бузины с деятельностью «Миротворца».

За время работы сайта не было ни одного покушения на иностранного журналиста или политического деятеля из сотен, имена которых размещены на сайте. Что касается Шредера, на сайте не указаны ни адреса, ни телефоны, ни иные персональные данные бывшего канцлера или его супруги. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в статье в издании «WELT» разъяснил, что сайт «Миротворец» – частный. Потому государство Украина не может его закрыть либо применить ограничения против владельцев без наличия обоснованных обвинений в противоправной деятельности.

15 ноября пресс-секретарь министра иностранных дел Германии Мария Адебар, комментируя размещение на «Миротворце» информации о Герхарде Шредере, заявила: »В прошлом мы сделали нашу позицию понятной для украинской стороны, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство работало над удалением этого сайта. Мы сделаем это сейчас». Тем не менее, согласно ответу МИД Украины, на 3.12.2018 обращения МИД Германии относительно Герхарда Шредера не было.

В конце статьи об угрозах, которые якобы несет Шредеру его появление в базе «Миротворца», авторы замечают, что Украина занимает 102 место в рейтинге свободы прессы. Интересно, на какое место, по мнению авторов (Wolfgang Büchner, Alexander Dahl und Jörg Köpke/RND), переместится Украина в случае силового закрытия частного сайта?

Немецкий журналист Борис Райтшустер, автор книг и статей, посвященных анализу путинизма и отношению немцев к Путину и России, отметил: у появления антиукраинских фейков в немецких СМИ и заявлений некоторых политиков есть несколько причин.

«Основная причина – так называемое «обвинение жертвы». Это явление, известное также под названием виктимблейминг, с точки зрения социальной психологии, основано на «вере в справедливый мир» – убежденности, что люди в жизни получают то, что заслуживают своими качествами и поступками. То есть хорошие получают награду, а плохие – наказание.

Такое явление может относиться не только к человеку, но и к государству. Персонифицирование чужой, малоизвестной страны весьма распространено. «В Германии после окончании второй мировой войны, а особенно после объединения страны в 1990 году многие десятилетия воспитывали пацифизм, веру в незыблемость демократических ценностей и то, что мир должен быть справедливым. Подавляющее большинство немцев искренне верят в это» – считает журналист.

«В Германии сложилось и закрепилось позитивное отношение к России и лично к Путину» – говорит Борис Райтшустер, подробно анализируя причины этого в статье «19 причин, почему Путин настолько популярен у многих немцев». Агрессия России против Украины, жесткая антиукраинская риторика российских СМИ вызывает в Германии «обвинения жертвы» по отношению к Украине. Свежий пример такого подхода – публикация главы финансируемого правительством Германии Центра восточноевропейских и международных исследований (Zois) Гвендолин Сассе о ситуации с атакой российских вооруженных сил на группу украинских военных судов, двигавшихся из Одессы в Мариуполь и последовавшее за этим введение военного положения в ряде областей Украины.

«Подмена жертвы и преступника – Made in Germany: В свое время в ответ на агрессию России против Украины правительство Германии приняло решение о создании Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). До сих пор этой организации было ни видно, ни слышно. И вот сейчас она показала свою работу. После последней агрессии Москвы против Киева в керченском проливе глава центра Гвендолин Сассе резко осудила… жертву агрессии» – пишет Райтшустер в Facebook.

Второй важный момент – в Германии очень силен антиамериканский нарратив, отмечает Райтшустер. Россию и Путина воспринимают как антагонистов Америки, а независимая Украина подается чуть ли не как продукт американской экспансии в Восточной Европе. Многие немецкие журналисты позиционируют себя, как «левые» и «борцы с американской экспансией».

Использование в этой борьбе фейков или полуфейков для дискриминации «абсолютного зла Америки и его союзников», умолчание об одних фактах и раздувание других они рассматривают как использование меньшего зла для борьбы с большим. Отличная иллюстрация – пример российского сайта, обвиняющего в «русофобии» как самого Райтшустера, так и ряд других общественных и политических деятелей Германии, включая канцлера Ангелу Меркель. При этом ни журналисты RND, ни Wolfgang Büchner, ни Alexander Dahl, ни Jörg Köpke, не просят МИД Германии потребовать у России закрыть этот сайт и удалить с него хотя бы федерального канцлера страны.

Третий важный аспект – естественная для демократического общества борьба между разными политическими силами. Пиар на критике неправильных, с точки зрения критикующих, действий правительства и политических оппонентов. Зарабатывание политического капитала на дискредитации всего, что связано с конкурентами, особенно теми, которые находятся у власти.

Кроме того, отмечает Борис, из 7 представленных в Бундестаге политических партий, 5 так или иначе высказываются о необходимости «понимать Путина». Есть такие политики и среди правящей коалиции. Эти, как называет их Райтшустер, «Putins Verständnis» – «пониматели Путина», в немалой степени формируют общественное мнение по отношению к Украине.

И, наконец, лоббирование российских интересов тесно связанными с Россией представителями крупного бизнеса и публичными личностями. Так, тот же Герхард Шредер, хоть и не является действующим политиком, – весьма авторитетный публичный деятель в Германии.

Его точка зрения оказывает существенное влияние на формирование общественного мнения. Особенно мнения тех журналистов и политиков, которые представляют левый политической спектр и тесно связаны с СДПГ, которую Герхард Шредер возглавлял в течении многих лет.

Виктор Жих, «Хвиля»