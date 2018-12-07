Синод церкви Московского патриархата в Украине запретил архиереям участвовать в Объединительном соборе украинской церкви

В тоже время патриарх Киевский Филарет сообщил, что в работе собора примут участие трое или четверо архиереев Московского патриархата.

Синод УПЦ Московского патриархата заявил, что никто из числа его священнослужителей или мирян не уполномочен представлять эту церковь на объединительном соборе 15 декабря, сообщила пресс-служба УПЦ МП.

Такое решение было принято на Синоде, который состоялся 7 декабря в Киево-Печерской Лавре.

УПЦ МП заявила, что Вселенский патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания ее архиереев, потому что в нем примут участие представители «раскольнических группировок».

В связи с этим епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви Московского патриархата участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется, говорится в документах по результатам решения синода.

Заседание Синода УПЦ МП возглавил митрополит Киевский Онуфрий. Постоянными членами Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; временные члены Синода: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий; архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем; епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Патриарх Киевский и всея Украины-Руси Филарет (Денисенко) заявил, что на объединительный собор прибудут не более четырех иерархов УПЦ Московского патриархата.

«Это архиерейский собор. Будут принимать участие архиереи Киевского патриархата – их больше 40. Двенадцать архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата», – заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата во время визита в Чернигов.

Ранее предполагалось, что на собор прибудут около десяти представителей МП.

Филарет также призвал не обращать внимание на слухи, которые распространяются вокруг создания единой церкви.

«Сейчас идет безумная борьба, чтобы этого не произошло, чтобы церкви не объединились и чтобы украинскую церковь не признали. Это все делает Москва. Но через наших украинских прислужников. Поэтому распространяются эти слухи, что патриарх не будет баллотироваться и пойдет в отставку. Это все неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 95 году и никто эту благодать с меня не снимет», – сказал он.

Филарет добавил, что все вопросы объединения будут решаться исключительно на соборе. И так как УПЦ КП будет иметь большинство на собрании иерархов, то возможные вредные Украине предложения не пройдут.

Напомним, в Украине на 15 декабря назначено проведение чрезвычайного объединительного собора, в котором примут участие иерархи трех православных церквей. В ходе собора церковь должна избрать единого предстоятеля, который получит томос об автокефалии украинской православной церкви.

Пресс-служба УПЦ МП