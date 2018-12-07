Лавров исключает обмен украинских моряков до вынесения им «приговора» в России

Глава внешнеполитического ведомства России Лавров исключает возможность обмена захваченных украинских моряков до завершения «следствия» и вынесения им «судебного приговора».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива, не отпустят до судебного приговора, передает «ТАСС».

«Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах. Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс», – заявил Лаврова .

Российский министр повторил, что украинцев обвиняют в незаконном вторжении в территориальные воды.

«Это преступление, которое в любой стране считается таковым. В частности, на границе США с Мексикой действует положение – стрелять на поражение любого, кто пересечет границу. Мы так не поступали», – сказал Лавров.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

Госдеп США призвал Россию освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива, «иначе последствия и боль будут только нарастать со временем».

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини тоже призвала Россию освободить украинских моряков без всяких условий.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.

Эксерты аналитческой группы DiXI Group заявили, что РФ может прибегнуть к агрессии в Балтийском море под предлогом защиты «Северного потока-2».

«ТАСС»