Находящийся в розыске российский депутат Затулин продолжает заниматься бизнесом в Украине

Депутат Госдумы России Затулин продолжает заниматься бизнесом в Киеве. Об этом свидетельствуют данные государственных реестров Украины.

Депутат Госдумы России Константин Затулин, разыскиваемый СБУ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны, продолжает заниматься бизнесом в Украине, об этом свидетельствуют данные государственных реестров, передает «УНИАН».

В частности, в Киеве продолжает работу ООО «Росукрконсалтинг» (код 35829190) – в собственности предприятия находятся офисные помещения на пятом и шестом этажах в бизнес-центре «Botanic Towers» по адресу: г. Киев, ул. Саксаганского, 119-121, которые находятся в аренде. Ранее по этому адресу работал филиал Институт стран СНГ, который возглавляет Затулин, специализирующийся на дестабилизации ситуации постсоветских стран и созданию пророссийских групп.

Директором компании является Витрова Марина Александровна. Согласно уставным документам основная деятельность данной организации является «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

При этом указано, что конечным бенефициаром собственником является – Затулин Константин Федорович, РФ.

Напомним, в Украине Затулин объявлен в розыск по запросу СБУ, есть разрешение суда на его задержание. Ему предъявлены обвинения по ст.110, ч.3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст.437, ч.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

«УНИАН»