Путинская ложь и агрессия против Украины

Путин дал прямое подтверждение тому, что бесспорный акт агрессии против Украины был осуществлен – по приказам.

Заседания международных форумов типа только что закончившейся «двадцатки» в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и неформальных встречах, точно неизвестно. Зато об этом можно получить представление по тому, что им было сказано на состоявшейся сразу же после завершения G-20 пресс-конференции, пишет на страницах своего блога в «Живом Журнале» российский экономист, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

1. «Скрытое проникновение».

Владимир Путин: «…мы изложили свою позицию, да и не только позицию, мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив? Что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Вот и всё. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего».

Естественно, возразить есть что.

Во-первых, в Контрольном листе готовности МБАК «Никополь» по выходу в море поставлена задача не «скрытого проникновения в территориальные воды России», а «скрытого перехода к КЕК» (Керчь-Еникальскому каналу), т.е. по нейтральным водам Черного моря до подхода к Керчи. Задачи скрытого проникновения в территориальные воды России в документе нет.

Во-вторых, не имеет никакого значения, что написано в судовом журнале или каком бы то ни было другом документе. Что имеет значение – это то, какие именно действия были совершены или же не совершены украинскими кораблями. Информировали ли их капитаны о своем намерении пройти проливом российские службы или нет. Как известно, украинские корабли подошли к Керченскому проливу и, находясь еще на расстоянии не менее 20 миль до ближайшего берега, официально проинформировали российские технические службы о намерении пройти по проливу.

Таким образом, не было не только никакого скрытого проникновения в чьи-либо воды, но даже и попытки такого скрытого проникновения.

2. «Отсутствие запроса на возвращение моряков».

Путин: «Про моряков. Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала».

Не только Украина, но и ряд государств и международных организаций потребовали от Путина безусловного возвращения незаконно захваченных украинских моряков.

3. «5-километровая зона».

Путин: «Договор 2003 года предполагает, что там есть только 5-километровая зона в качестве территориальных вод, а все остальное море является общим, в том числе для хозяйственного использования. Рыбаки-то не были даже в 5-километровой зоне…».

Достаточно взглянуть на текст российско-украинского договора «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» 2003 года, чтобы убедиться в том, что никакого упоминания 5-километровой зоны в этом документе нет.

4. «Предшествующий беспрепятственный проход украинских кораблей».

Путин: «11 сентября подошел такой же караван украинских военных кораблей, заявили, что хотят пройти Керченским проливом. Им дали лоцмана и провели. И все, спокойненько они пошли в Мариуполь и Бердянск без всяких проблем. Мы же никаких проблем им не создавали».

Во-первых, проход украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» произошел не 11, а 23 сентября.

Во-вторых, украинские капитаны не заявляли, что они «хотят» пройти. Посланное ими информационное сообщение российским службам было иным – «планирую заход»:

В-третьих, и это самое главное, за два прошедших месяца российские власти принципиально изменили свое отношение к правовому статусу Керченского пролива.

По состоянию на 22 сентября российские власти воспринимали его в качестве внутренних вод обоих государств – России и Украины – в соответствии с Договором 2003 года, что было подтверждено заявлением представителя МИДа России Марии Захаровой 20 сентября 2018 г.: «Международно-правовой статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно Договором между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. В данных документах подтверждено, что «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины».

Однако 15 ноября 2018 г. Кремль в одностороннем и абсолютно незаконном порядке аннексировал Керченский пролив, объявив его своим «территориальным морем», о чем та же М ария Захарова сделала заявление 15 ноября 2018 г.: «Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, относящиеся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства».

В результате кремлевской аннексии Керченского пролива появилось так называемое «территориальное море», манипулятивная интерпретация правил прохода по которому была использована российской стороной для препятствования движению украинских кораблей.

5. «Отказ украинцев сделать то же самое».

Путин: «Здесь вместо того, чтобы сделать то же самое, устроили эту провокацию, хотя даже после того, как они нарушили наши территориальные воды, вошли в наше территориальное море, все равно им пограничники сказали: «Если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку и возьмите лоцмана». «Нет, мы туда не пойдем». И сразу же туда пошли».

Во-первых, украинские капитаны 25 ноября как раз сделали то же самое, что и их коллеги за два месяца до этого, 22 сентября, – они предупредили российские технические службы о намерении пройти проливом. Единственное отличие заключалось в том, что в сентябре уведомление было послано за час до подхода к 12-мильной зоне, а в ноябре – за один час 35 минут.

Во-вторых, немедленным ответом российских властей на посланное уведомление стали не ласковые рекомендации, о которых Путин рассказывал в Буэнос-Айресе, а атаки российских кораблей на украинцев по команде «руководства пограничной службы еб..ть их так, тараном, короче, чтобы нах..й повредить их все».

В-третьих, атаки на безоружный буксир прекратились лишь тогда, когда к месту избиения одинокого буксира четырьмя российскими военными кораблями в 8.35 утра подошли два украинских артиллерийских катера и, расчехлив свои орудия и подняв их на 45°, направили их в сторону российских кораблей. Тогда бравые вояки ретировались.

В-четвертых, в течение почти 8 часов – с 10.35 по 18.30 – украинские корабли находились именно на той стоянке, на которую, по словам Путина, они якобы «не пошли».

В-пятых, путинские «лоцманы», якобы предложенные украинцам, появились примерно в 13.05 – в виде пары ударных вертолетов Ка-52, сымитировавших воздушную атаку на украинские корабли. За вертолетами последовали штурмовики Су-25, выпустившие по украинским кораблям не менее 8 ракет.

Наконец, путинское заявление о «многократных обещаниях взорвать мост» по отношению к украинским морякам 25 ноября является изощренной ложью – никто из них ничего подобного не говорил.

6. «Американские катера».

Путин: «У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив».

Путин опять обманул. Малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 класса «Гюрза» «Бердянск» и «Никополь» являются не американскими, а стопроцентно украинскими – они были спроектированы в Николаевском опытно-проектном центре кораблестроения и построены на киевском судостроительном заводе «Кузня на Рыбальском».

Американские патрульные катера класа «Айленд» заметно отличаются от «Гюрз» визуально, размерами, вооружением, численностью экипажа, тактико-техническими данными. Перепутать их с катерами украинского производства невозможно. Да и разобраться захватчику в том, кто построил катера, стоящие сейчас в Керченскому порту, никакой проблемы нет.

7. О приказах.

Было бы необъективным умолчать о том редком случае, когда Путин все же сказал правду. Путин: «Пограничники действовали в соответствии с приказами…».

Собственно, и до этого больших сомнений по этому поводу не было. Но теперь Путин дал прямое подтверждение тому, что многочисленные нарушения международного и российского права были совершены, а бесспорный акт агрессии против Украины был осуществлен – по приказам. Какие не могли быть иными, чем приказами самого Путина.

Андрей Илларионов, «Живой Журнал»