123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Цимбалюк: Россия вмешивалась и будет вмешиваться в украинские дела, а говорить будут «настамнет»

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
07 декабря 2018

Нацлидер Путин назвал свою версию не желания общаться с президентом Украины Порошенко по вопросу захваченных украинских и удерживаемых в России военных моряков.

Попытки Кремля вмешаться в выборы в Украине становятся все очевидней. Они решают свои задачи и им важно, чтобы в Украине не было вообще власти, чтобы они могли установить свой «порядок», как в Крыму и на Донбассе, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время Россия продолжает заявлять о своей непричастности к всем украинским делам. Киев при этом обвиняется в «русофобии».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, выборы, Петр Порошенко, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены