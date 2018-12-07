Цимбалюк: Россия вмешивалась и будет вмешиваться в украинские дела, а говорить будут «настамнет»

Нацлидер Путин назвал свою версию не желания общаться с президентом Украины Порошенко по вопросу захваченных украинских и удерживаемых в России военных моряков.

Попытки Кремля вмешаться в выборы в Украине становятся все очевидней. Они решают свои задачи и им важно, чтобы в Украине не было вообще власти, чтобы они могли установить свой «порядок», как в Крыму и на Донбассе, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время Россия продолжает заявлять о своей непричастности к всем украинским делам. Киев при этом обвиняется в «русофобии».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»