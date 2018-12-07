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Зона "русского мира"

«Без доносов Россия погибнет, как земля зимой без снега». О стукачах и их жертвах

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»
07 декабря 2018

Петербургские власти заступились за режиссера Александра Сокурова после того, как его фонд начала проверять полиция.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов попросил МВД и прокуратуру проверить, не было ли провокации против режиссера. Версию о том, что финансовую деятельность фонда «Пример интонации» проверяют из-за доноса бывшего сотрудника, выдвинул сам Сокуров. Официально в МВД подтверждают, что им поступило заявление от некоего гражданина, который сообщил о нарушениях в деятельности организации. Журналист Виктор Лошак отмечаетна страницах «КоммерсантЪ FM» феномен – жанр политического доноса возрождается в стране в преддверии 100-летия писателя Александра Солженицына.

В России нередко абсолютно перпендикулярные явления сходятся в одной точке. С одной стороны, юбилей Солженицына и посвященная ему экспозиция в музее ГУЛАГа; выставка в Государственном музее архитектуры «Последний адрес» о пятилетии общественного движения, возвращающего нам память о репрессированных. Многие, если не большинство из них, были арестованы, а позже расстреляны или сгинули в ГУЛАГе, как раз в результате доносов коллег, соседей, друзей и даже родственников.

Вместе с тем, буквально в последнее время мы узнаем все новые и новые факты о современных стукачах. Немыслимый для российских медиа иск в 22 с лишним миллиона рублей учинен одному из журналов по информации бдительного депутата Госдумы от «Справедливой России», а буквально вчера прошло сообщение о начатых проверках в помогающем молодым режиссерам фонде Александра Сокурова.

Накануне вечный спорщик с властью Сокуров предупреждал в интервью, что на фонд «написаны доносы». Кстати, в эти же дни режиссер выведен из Совета по культуре при Владимире Путине, но включен в другой президентский совет – по правам человека.

Как бы ни была полезна государству информация бдительных граждан – а спорить об этом бессмысленно, когда речь идет о предотвращении преступлений или актов терроризма, – в России к доносам всегда будут относиться осторожно, чтобы не сказать, презрительно. Мой коллега из «Российской газеты» точно заметил, что ни в одном языке у слова «стукач» нет такого количества синонимов: «сексот», «ябеда», «осведомитель», «фискал»…

Для нас удивительно, что для каких-то стран информирование гражданами государства воспринимается как нормальная функция гражданского общества. Неприятие доносов у нас общий симптом исторического недоверия гражданина власти, но главное – следствие глубокой исторической травмы ХХ веком.

Выпущенный в начале 1930-х учебник истории предписывал: главная задача граждан – помогать органам НКВД разоблачать врагов советской власти. В 1933-м популярный поэт Александр Безыменский воспел жанр. Стихи начинались строкой: «Я сообщаю героической ЧК…». Тренд был понят населением правильно – ЧК просто захлебнулось в доносах. 28 января 1938 года Сталин приказал Наркомату внутренних дел подготовить ему статистику доносов за 1934-1937 годы.

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В ответе его авторы называют доносы «бдительными обращениями граждан на территории СССР». За четыре года их насчитали 4340086! С юга СССР их шло значительно больше, чем с севера: только Украина дала 701038 «бдительных обращений». Те, кто изучает феномен жанра, подводят тревожный итог: политический донос – симптом самопожирания системы.

Возможно, у нас так далеко еще и не зашло, тем более философ и писатель Александр Зиновьев когда-то описал свой, советский еще, опыт изучения сообщений граждан: «Я понял тогда, именно донос есть самая глубокая, всесторонняя и искренняя форма самовыражения личности». Добавлю: и эти личности нередко с нами рядом. О чем тоже забывать не стоит.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»

Tags: власть, преступная власть России, репрессии, Репрессии в России, Россия, Сокуров

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