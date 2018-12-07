Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Киевского Онуфрия на объединительный собор украинской церкви

Патриарх Варфоломей еще раз пригласил Онуфрия участвовать в выборах предстоятеля Украинской православной церкви. После объединения церквей Онуфрий не сможет называться «митрополитом Киевским».

Митрополит Александр Драбинко опубликовал послание патриарха Варфоломея к митрополиту киевскому Онуфрию, в котором предложил ему принять участие в Объединительном соборе и выдвинуть свою кандидатуру на предстоятеля новой Автокефальной Православной Церкви в Украине под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Неофициальный перевод письма Драбинко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вы знаете из истории и из неоспоримых архивных документов, Святая Киевская митрополия всегда принадлежала юрисдикции Матери Церкви Константинополя, основанная ею как отдельная митрополия, занимающая 60-ю позицию в списке епархий Вселенского Престола. Позже местный Синод в Великой России по неопределенной причине в одностороннем порядке отсек себя от канонического авторитета, то есть Святой Великой Церкви Христовой (1448), но в Киеве другие митрополиты, законные и канонические, были последовательно и неустанно поставляемы Вселенской патриархией, поскольку Киевское духовенство и миряне не приняли своего подчинения центру в Московии», – сказано в письме Варфоломея.

Патриарх вкратце перечисляет и другие исторические факты, связанные с формированием двух православных церквей в Украине, вплоть до событий этого года иобращения украинской церкви и Верховной Рады с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской церкви.

«Неотъемлемое церковное и каноническое условие поминовения канонического церковного авторитета не было соблюдено каждым митрополитом Киева по причине, что эта митрополия была полностью покорена Святейший Церковью России, за ее небратские интриги, в нарушение Божественных и Святых канонов, особенно 8 канона Третьего Вселенского Собора в Ефесе, который утверждает: «Никто из любимых Богом епископов не имеет никаких прав власти на другую епархию, которая прежде и изначально не была под рукою его, или его предшественников: но если кто насильно как епархию себе подчинил, то пусть отдаст ее: чтобы не переступались правила Отцов, но не вкрадалась под видом священнодействия надменность власти мирской; и чтобы мы не потеряли помалу, неприметно, той свободы… И так святой и вселенский Собор постановил, чтобы в любой епархии права, которые от начала, от прошлого принадлежали ей, должны храниться, согласно старому обычаю, неизменными и невредимыми», – сказано в письме Варфоломея.

«Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, во время сессии от 22 апреля 2018 года, принял во внимание просьбу, присылаемую время от времени от клириков и мирян, о независимости благословенной украинской земле, которая была оформлена в отдельное суверенное государство, но прежде всего имея целью вылечить уже устоявшиеся расколы и разделения, поскольку сестринская церковь Москвы не смогла принести им излечение – единодушно решили подарить статус независимой внутренней структуры, то есть «автокефалии», Украинскому государству», – пишет Варфоломей.

Варфоломей отмечает, что Онуфрий ранее отказался сотрудничать с посланниками Вселенского патриархата:

«Мы хотели довести до сведения Вашего Высокопреосвященства эти предварительно принятые решения Матери Церкви через назначенных нами в Киев экзархов, но, к сожалению, Вы отказались взаимодействовать с ними. Возвращаясь теперь к тому же вопросу во второй раз в этом Патриаршем письме и обращении к Вам как «Высокопреосвященный митрополит Киевский», в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете еклезиологично и канонически носить титул Митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», – написал Варфоломей.

«По этой причине в духе мира и любви мы просим Вас, Высокопреосвященный брат, после принятия во внимание и рассмотрения наших канонических актов в духе исторической правды и здоровой еклизиологии – ответить данному вызову и гармонизировать себя с традицией Ваших приснопамятного предшественников Сильвестра, преемника знаменитого Петра Могилы, и остальных Киевских митрополитов, Дионисия, Иосифа, Антония, поддерживая благородных украинских людей и их благочестивый народ, следуя решений Матери Церкви. И мы просим Вас немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархией в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для определения ее Предстоятеля», – написал Варфоломей.

«Вашему Высокопреосвященству, конечно, разрешается быть кандидатом на эту позицию», – сказано в письме патриарха.

Мовою документу (Неофіційний переклад)Його Високопреосвященству митрополиту Київському Онуфрію, возлюбленому брату і… Опубліковано Oleksandr Drabinko Четвер, 6 грудня 2018 р.

«Мы также просим Вас и Вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, через наше положительное решение по апелляционному прошению, которое они неоднократно присылали нам, как то ясно и мудро провозглашают Божественные и Святые Каноны 9 и 17 Святых отцов Халкидона. Нет нужды повторять, что рассмотрение апелляционных петиций не «легитимизация расколов», но шанс вылечить их, как и в случае с расколом, что мучает возлюбленный украинский народ на протяжении трех десятилетий», – написал патриарх.

Напомним, в Украине на 15 декабря назначено проведение Чрезвычайного Объединительного собора, в котором примут участие иерархи трех православных церквей. В ходе собора церковь должна избрать единого предстоятеля, который и получит томос об автокефалии украинской православной церкви.

«Украинско-Российское обозрение»