В России пожаловались на хакеров собирающих данные для санкций

Утверждается, что на территории России действует несколько хакерских группировок, целью которых является поиск граждан РФ, в отношении которых можно ввести санкции.
В российской компании, специализирующейся на раскрытии киберпреступлений Group-IB заявили об обнаружении хакерских групп, которые якобы собирают в интересах других стран сведения для введения санкций против граждан России, сообщает «РБК», со ссылкой на источники.
Отмечается, что из-за находок хакеров уже было «2–3 случая ввода санкций»
«На территории России действует несколько хакерских группировок, целью которых является поиск граждан РФ, в отношении которых можно ввести санкции США и других стран», — цитирует агентство главу компании Group-IB Илью Сачкова.
«Их задача – пополнять санкционные американские списки, а не воровать деньги из банка. Совершенно другая цель атаки», – добавил он.
По его словам, в мире существует несколько проправительственных хакерских групп, собирающих информацию об отдельных людях и структурах, которая может использоваться для пополнения санкционных списков разных стран, а не только США и ЕС.
По данным источников, хакеры проникают в банки, якобы чтобы выявлять их клиентов, против которых можно было бы ввести санкции.
«Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций», – отметил он.
Подобную информацию подтвердил агентству и другой собеседник в сфере кибербезопасности.
При этом сообщается, что руководитель подразделения Центробанка по кибербезопасности «ФинЦЕРТ» Артем Калашников отказался комментировать эту тему, а пресс-служба на официальный запрос не ответила.
«В Group-IB информацию о конкретных случаях хакерских атак в России с целью введения санкций приводить не стали», — сказано в публикации.
Сообщается, что хакерские группы работают не только в России.
В компании добавили, что в топ-3 стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входят Китай, Северная Корея и Иран.
Ранее сообщалось, что из-за агрессивных действий в Керченском проливе Россия получит несколько пакетов новых серьезных санкций.
Огонь без предупреждения. В Москве напуганы новым украинским законом о морской границе
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.
«РБК»