В России пожаловались на хакеров собирающих данные для санкций

Утверждается, что на территории России действует несколько хакерских группировок, целью которых является поиск граждан РФ, в отношении которых можно ввести санкции.

В российской компании, специализирующейся на раскрытии киберпреступлений Group-IB заявили об обнаружении хакерских групп, которые якобы собирают в интересах других стран сведения для введения санкций против граждан России, сообщает «РБК», со ссылкой на источники.

Отмечается, что из-за находок хакеров уже было «2–3 случая ввода санкций»

«На территории России действует несколько хакерских группировок, целью которых является поиск граждан РФ, в отношении которых можно ввести санкции США и других стран», — цитирует агентство главу компании Group-IB Илью Сачкова.

«Их задача – пополнять санкционные американские списки, а не воровать деньги из банка. Совершенно другая цель атаки», – добавил он.

По его словам, в мире существует несколько проправительственных хакерских групп, собирающих информацию об отдельных людях и структурах, которая может использоваться для пополнения санкционных списков разных стран, а не только США и ЕС.

По данным источников, хакеры проникают в банки, якобы чтобы выявлять их клиентов, против которых можно было бы ввести санкции.

«Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций», – отметил он.

Подобную информацию подтвердил агентству и другой собеседник в сфере кибербезопасности.

При этом сообщается, что руководитель подразделения Центробанка по кибербезопасности «ФинЦЕРТ» Артем Калашников отказался комментировать эту тему, а пресс-служба на официальный запрос не ответила.

«В Group-IB информацию о конкретных случаях хакерских атак в России с целью введения санкций приводить не стали», — сказано в публикации.

Сообщается, что хакерские группы работают не только в России.

В компании добавили, что в топ-3 стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входят Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее сообщалось, что из-за агрессивных действий в Керченском проливе Россия получит несколько пакетов новых серьезных санкций.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

«РБК»