Германия предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Сейчас действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется только на сухопутную территорию Украины., в МИД Германии предложили расширить полномочия миссии на Азовское море.

Из-за обострения украинско-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить действие мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Азовское море. Он заявил об этом в четверг на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, сообщает «Deutsche Welle».

По словам Мааса, это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине.

Как отмечается, перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

«Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически», – резюмировал Маас.

Сейчас действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей. После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине провели двустороннюю встречу. Одним из вопросов, вынесенных на эти переговоры, был захват украинских кораблей Россией возле Керченского пролива.

Перед этим канцлер ФРГ Ангела Меркель встречалась по этому же поводу с президентом России Владимиром Путиным.

«Deutsche Welle»