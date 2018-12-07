Российский омбудсмен Москалькова посетила раненых украинских моряков

Москлькова обещает предоставить более подробную информацию о захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков удерживаемых в московских СИЗО ФСБ.

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова посетила в больнице при СИЗО «Матросская тишина» 3 раненных российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военнослужащих. В своем Instagram она утверждает, что у Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки наблюдается «положительная динамика».

«Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья», – отметила Москалькова.

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья», – заверила российский омбудсмен.

Он подчеркнула: «На условия содержания жалоб не поступало, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами».

«Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания», – заверила уполномоченная по правам человека.

«Они имеют доступ к обширной библиотеке – и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими», – добавила Москалькова

Более подробную информацию о здоровье украинцев она пообещала обнародовать позднее.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.

Эксерты аналитческой группы DiXI Group заявили, что РФ может прибегнуть к агрессии в Балтийском море под предлогом защиты «Северного потока-2».

«Украинско-Российское обозрение»