Российский омбудсмен Москалькова посетила раненых украинских моряков

Москлькова обещает предоставить более подробную информацию о захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков удерживаемых в московских СИЗО ФСБ.
Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова посетила в больнице при СИЗО «Матросская тишина» 3 раненных российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военнослужащих. В своем Instagram она утверждает, что у Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки наблюдается «положительная динамика».
«Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья», – отметила Москалькова.
«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья», – заверила российский омбудсмен.
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В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф
Он подчеркнула: «На условия содержания жалоб не поступало, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами».
«Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания», – заверила уполномоченная по правам человека.
«Они имеют доступ к обширной библиотеке – и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими», – добавила Москалькова
Более подробную информацию о здоровье украинцев она пообещала обнародовать позднее.
Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.
С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.
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«Украинско-Российское обозрение»