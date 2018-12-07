Закон о прекращение действия «большого договора» с Россией поступил на подпись президента Украины

Президент Украины Порошенко подчеркивает, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте.

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года передали на подпись президенту Украины Петру Порошенко, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно информации, документ подписал глава ВР Андрей Парубий и он уже передан на подпись президенту.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью польскому телеканалу «TVN24», что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием «Северный поток-2».

«Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра. Может солдаты РФ будт хотеть защищать «Северный поток-2» и атакуют страны Балтии.

Может РФ захочет ударить по очередных выборах, как они пробовали это делать во время референдума в Нидерландах или во время референдума по Brexit и в других странах», – сказал украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина требует единства, как это было продемонтсровано недавно, когда силы РФ атаковали украинские корабли в Керченском проливе.

«4 года назад все боялись назвать нападение России на Украину агрессией, называя это конфликтом или кризисом. Сейчас ситуация выглядит совсем по-другому», – отметил он.

«Каждый раз РФ отрицает свою ответственность за те или иные преступления. И только демонстрация непосредственных доказательств, как в случае сбития малайзийского Боинга MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию», – заявил Порошенко.

«События в Керченском проливе являются опасными для целостности Украины, но прежде всего – для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности», – подчеркнул президент.

Он также добавил, что реакция Запада на агрессию РФ в Керченском проливе была «молниеносной»: на захват украинских моряков отреагировали ООН, НАТО, большинство стран альянса, G7 и ЕС.

Ранее эксерты аналитческой группы DiXI Group заявили, что РФ может прибегнуть к агрессии в Балтийском море под предлогом защиты «Северного потока-2».

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.

Верховная Рада Украины