Огонь без предупреждения. В Москве напуганы новым украинским законом о морской границе

В Москве сочли провокацией решение Верховной рады, которая разрешила пограничникам стрелять без предупреждения.

Они смогут пойти на крайние меры при угрозе вторжения из России или в случае нападения на украинские корабли. Кроме того, закон расширяет морскую акваторию Украины с 12 до 24 морских миль – в этой зоне пограничная стража получает право останавливать, осматривать и задерживать суда. Кроме того, Петр Порошенко объявил об отправке спецназа в некие «опасные участки страны». Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает происходящее большим фарсом, однако отмечает – при желании обстановку можно раскачать до фатальных последствий.

Украина продолжает играть в войну. Президент Петр Порошенко подобно «старшему брату» объявил через Twitter, что как верховный главнокомандующий направил десантно-штурмовые войска и технику в «важные для обороны направления». Какие именно, непонятно. Ранее Порошенко заявил о наращивании группировок украинских войск на границе с Россией.

Воїни-десантники героїчно боролися за звільнення й утримання стратегічно важливих об’єктів і населених пунктів, зокрема: Лисичанська, Слов’янська, Краматорська, Красного Лиману, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута та інших. Слава Десантно-штурмовим військам України! Слава Україні! pic.twitter.com/x6SuKJOSBI — Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2018

Верховная рада не отстает: принят закон, который разрешает пограничникам стрелять на поражение без предупреждения в случае, если рубеж пытаются пересечь «военные группы или преступные группировки». То же самое относится и к кораблям морской стражи. Попутно принимаются политические решения – дня не проходит, чтобы не разорвали какое-нибудь соглашение с Россией.

Среди главного – угрозы лишать лицензий украинские телеканалы за трансляцию российского «Голубого огонька». Пока война не началась, но Киев усиленно зовет на помощь армии цивилизованного Запада. Для этого тоже готовятся законодательные решения, например, ставится вопрос и пересмотре статуса Азовского моря, чтобы в акваторию могли войти корабли НАТО. И вроде бы корабли альянса засобирались в путь, по крайней мере, об этом трубит украинская сторона. Не знаю как вам, но мне не страшно.

Пока что, кроме улыбки, все это ничего более не вызывает. При этом сам Порошенко рассказывает, что пытается звонить Путину, а президент России отвечает, что не берет трубку, чтобы не участвовать в предвыборной кампании украинского коллеги. Это просто откровенный фарс.

И зря президент Украины надеется на западных партнеров, не придет помощь. Разве что гуманитарный груз: вот, например, во время грузинской войны президент Джордж Буш прислал раскладушки. Причем вместо Поти, где стояли российские войска, американский эсминец прибыл в Батуми. Не будут западные армии рисковать своими солдатами ради сомнительного политического мероприятия.

Украина им нужна, чтобы провоцировать и троллить Россию, но воевать с ней никому не нужно. Не тот повод. Скорее всего, и Порошенко об этом знает, но продолжает играть роль в большом спектакле под называнием «сдерживание России».

И тем не менее, ситуация складывается очень опасная. Почему? Как бы это помягче сказать, и на Украине, и в России не хватает грамотных, умных политиков, способных найти по-настоящему мудрое решение. А те, что есть сейчас, могут пусть даже неосознанно нажать на курок, и вот тогда станет по-настоящему страшно. Вроде бы никто воевать не собирался, а придется. Не заиграться бы в войну.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»