«Путин послан России Богом». В России Малофеев предлагет референдум по возвращению монархии

Российский олигарх Малофеев выступает за проведение референдума по восстановлению монархии в России. Помазать на царство он предлагает Путина.

На открывшемся 5 ноября в Подмосковье Всемирном съезде русского монархического общества «участники конференции призвали возродить величие Российской Империи путем референдума без крови и революции», – пишет редакция «Политбюро» на страницах «Яндекс.Zen».

Это яркое во всех отношениях событие приурочено к вековой годовщине расстрела царской семьи и начала гражданской войны в России.

Как рассказывает один из организаторов съезда, глава Всероссийского общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» Константин Малофеев, за последнее время, им «с Божьей помощью» удалось консолидировать вокруг идеи «Истинного возрождения российского единства, попранного в 1993 году», как народные массы внутри российского общества, так и «сыновей Отечества» за его пределами.

В своем вступительном слове на открытии конференции, Малофеев отметил, что: «В современном мире, с его массовой деградацией не только социально-политических, но и духовно-нравственных институтов, все больше и больше людей, причем по обе стороны российской границы, убеждаются в том, что именно традиционная монархия и консервативные ценности, является естественно-разумным укладом всего человеческого общества».

Как пример он привел Российскую Империю, которая вполне свободно и не обременительно для народа могла управлять огромными пространствами и населением с бюрократическим аппаратом, равным менее 1/10 от ныне действующего в РФ.

Такое положение, достигалось более эффективной моделью управления, а также гораздо меньшим разгулом коррупции, который мы все можем наблюдать сейчас.

В качестве аргументации своей позиции, Малофеев привел статистические данные по среднему развитию Российской Империи до начала Первой мировой войны при правлении Николая II:

• Население страны за мирные годы его царствования (1894-1914) возросло более чем на 50 млн.чел., или на 40%;

• Если брать уровень покупательной способности средней зарплаты по стране, то она была на те же 40% выше чем сейчас;

• Медицинское обслуживание и образование, хотя и не везде было первоклассным, но все же действительно являлось абсолютно бесплатным и доступным для всех;

• Золотой запас страны был крупнейшим на планете (что в общем также и конкретно сейчас), а реальный разрыв в уровне жизни наиболее состоятельных знатных родов и беднейших слоев населения был восьмикратным, но не пятидесятикратным как в современной России. Что по мнению монархистов грубо нарушает моральную ответственность власти перед народом и ведет к «революционному брожению».

На основании всего вышесказанного, делегаты форума, сразу после его начала, практически единогласно проголосовали за начало процедур по подготовке в Российской Федерации общенародного референдума о возвращении монархической формы правления.

На данный момент, съезд продлящийся еще 2 дня, формирует технические и юридические детали документа. Формируется рабочая группа по его сопровождению в органах ЦИК, согласно текущему законодательству.

Весьма интересно, что на форуме помимо граждан РФ, а также потомков белой революционной эмиграции, присутствуют также представители практически всех, как находящихся сейчас у власти, так и отошедших от нее европейских знатных фамилий.

Автор считает, что отпрыски условных «Габсбургов, Валуа и Гогенцоллеров», являются той самой «заграницей», которая должна была помочь активной политической деятельности небезызвестного по фильму «12 стульев» общества «Союза меча и орала».

Если же подходить к вопросу более серьезно, то все мы знаем, «что в любой шутке, есть доля шутки», а исторически, наш народ весьма горяч на «светлые» идеи и склонен к разнообразным, даже диким и нелепым на первый взгляд авантюрам. Что он вполне доказал в 1917 году, эту самую монархию активно свергая.

Как говорится: «Сам сломал, сам склею и на место поставлю».

«Политбюро», «Яндекс.Zen»