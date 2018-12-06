Кант и Россия. Трансцендентный адмирал Мухаметшин

Как высокопоставленный российский офицер оказался не в курсе теории о разуме и границах познания, которую развивал «презренный» Кант.

Знаменитому философу Канту крупно не повезло: ему довелось родиться, написать свои гениальные работы и умереть в исконно российском городе Калининграде. Причем, даже побывав подданным российской короны, он и подозревать не мог, что через много лет после кончины станет де-факто калининградцем, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Что постоянно вводит в недоумение пытливые умы российских начальников. И так получилось, что тень автора максимы о звездном небе и моральном законе тревожит их и теперь. Министр Мединский затеял патриотическую игру в придании имен выдающихся соотечественников российским аэропортам.

И в этом глупейшем соревновании Канта в ходе интернет-голосования угораздило обогнать в какой-то момент маршала Александра Василевского, чьи войска штурмовали Кенигсберг в 1945-м. Понятное дело, предпочтение отданное жителями региона какому-то непонятному шпаку с вражеской фамилией по сравнению с целым маршалом выглядит решительным оскорблением для военных, коими переполнена Калининградская область, волей судеб ставшая российским форпостом в деле противостояния проклятой НАТО.

И начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин предельно ясно разъяснил происходящее личному составу двух кораблей, только что прибывших на родную базу, а заодно и дрожавшим на ветру бойцам Юнармии, которую Минобороны формирует из школьников.

«Ну, говоря о Канте… Все говорят: „Кант, Кант. Вот он там еще че-то“. Это человек, который предал свою Родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру. Понимаете? В университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал никогда и читать не будет», – твердым голосом инструктировал адмирал.

Из чего следует, что высокопоставленный российский офицер не в курсе теории о разуме и границах познания, которую развивал презренный Кант. Между тем, согласно этой теории, адмирала следует считать абсолютно трансцендентным, то есть непознаваемым в принципе. Что творится в тех мозгах – никому не известно.

Вот уже два века образованные россияне хохочут над бесконечными реинкарнациями полковника Скалозуба. А типаж решительным образом не меняется, не исчезает, никогда не испытывает неловкости. Его, как Шарикова, научили гордиться собственной дикостью, считать ее эталоном.

Разумеется, далеко не все, кто ужасается сегодня откровениями адмирала Мухаметшина, день и ночь читают философские книги. Однако достигнув определенного уровня образования, человек перестает хвастать собственным невежеством.

Чего не случилось с вице-адмиралом Мухаметшиным, прошедшим все ступени военного образования: Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ. То есть он учился лет 8-10 в весьма уважаемых учебных заведениях. Эти годы прошли, не оставив ни малейшего следа в адмиральских мозгах.

Кстати, маршал Александр Василевский, закончивший в царские времена духовную семинарию, о Канте мог слышать. При этом специальные технические знания Мухаметшин все же получал, что, наверное, сделало его хорошим флотоводцем. Но при этом он считает необходимым инструктировать подчиненных не относительно вождения флота, а относительно Канта. И это действительно серьезная проблема. Россия становится все более милитаризированным государством. Люди с таким же образованием и интеллектом занимают важнейшие государственные должности.

Как раз на попытке реформировать военное образование были остановлены и повернуты вспять «сердюковские» реформы. Поэтому теперь, как и прежде, курсанты военных училищ и слушатели военных академий осваивают знания исключительно «в части их касающейся». То есть ровно столько, сколько необходимо, чтобы быть в состоянии освоить один или два образца конкретной военной техники.

Хорошо помню, какое удивление (смешанное с пренебрежением) вызывало в конце 1980-х первое знакомство советских генералов с программами всех трех военных академий США. Выяснилось, что ни в Вест-Пойнте (готовящем офицеров сухопутных войск), ни в Аннаполисе (ВМС), ни в Колородо-Спрингс (ВВС) не уделяется сколько-нибудь серьезного внимания дисциплинам, которые делают курсанта специалистом по тому или иному виду вооружений.

«Где изучение матчасти?» – строго спрашивали российские военачальники у растерянных американских коллег. Вместо этого программа в военных вузах западных стран примерно пополам делится на естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. Математика, физика и химия учат человека учиться.

Благодаря этому, выпускники американских военных академий без труда осваивают конкретные военные специальности: пилот, корабельный штурман, командир взвода. Причем все эти специальности выпускники Вест-Пойнта, Аннаполиса и Колорадо-Спрингс (как и выпускники гражданских университетов, которые решили стать офицерами) получают уже после выпускных экзаменов – в специальных учебных центрах.

А гуманитарные науки, включая, вы будете смеяться, и философию, вместе со столь презренным Кантом, дают офицерам понимание своего места в столь сложном современном мире (а заодно и способность командовать, управлять людьми, не прибегая к рукоприкладству). О генералах и говорить нечего. Посмотрите биографию любого крупного западного военного. Без магистерской, а то и докторской степени, как правило, полученной в гражданском университете, большие звезды военному не светят.

Однако реформа в этом направлении решительно не понравилась российским начальникам. У Сердюкова и его команды были серьезные планы по реформе системы военного образования, целью которой было формирование нового типа офицера, готового и способного постоянно учиться и самосовершенствоваться.

В программах военных вузов все большее место отводилось гуманитарным предметам, прежде всего, изучению иностранных языков. Сергей Шойгу быстро положил этому конец, вернул военные вузы в подчинение главкоматам видов Вооруженных сил, чем обрек будущих офицеров на роль военных ремесленников, способных за время карьеры освоить лишь одну-две системы вооружений.

И в этом есть своя логика. Знакомство с Кантом и прочими гегелями, спинозами и шеллингами напрасно не проходит. Самостоятельный и образованный офицер может и не согласиться с необходимостью без обсуждения выполнять любой приказ. Позволить такому случиться Кремль не может. Лучше пусть будет Мухаметшин. На его фоне выпускники Высшей школы КГБ выглядят сущими интеллектуалами…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»