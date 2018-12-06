Геополитические зайцы Средиземноморья. Почему Кремль угрожает Кипру?

Разыгрывая карту Кипра, Москва надеется одним махом покончить сразу с четырьмя зайцами.

На фоне инцидента в Керченском проливе, саммита НАТО в Брюсселе и ультиматума США, выдвинутого России относительно нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Россия, как водится, угрожает бить по странам Европы, которые примут американские ракеты, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман. И вдруг на брифинге появляется спикер МИД РФ Мария Захарова и… принимается угрожать Кипру.

Захарова, в частности, пообещала Никосии «опасные и дестабилизирующие последствия» в связи с размещением на острове базы ВС США с целью сдерживания РФ.

Примечательно, что о соответствующих планах или хотя бы желаниях США информации в самих Штатах ровно ноль. Но в МИД РФ ссылаются на данные «из разных источников» о том, что в Вашингтоне рассматриваются различные варианты «наращивания военного присутствия на Кипре».

Истерика Захаровой на первый взгляд (но только на первый) выглядит просто истерикой, ведь на Кипре итак есть две базы Великобритании – члена НАТО и ближайшего союзника США. И именно с Кипра британцы наносили авиаудары по Сирии в этом году. Так что присутствие там американцев по умолчанию вполне возможно.

Ладно, предположим, что сценарий с размещением Штатами базы на острове реален. В таком случае паника Москвы оправдана. Ведь Кипр имеет стратегическое расположение, позволяющее в теории существенно подкосить позиции России в Средиземном море.

Да и в целом это может быть признаком того, что США в ответ на агрессивное поведение российских моряков решили показать «ху из ху» в разных уголках Мирового океана. Тем более что одновременно с угрозами Захаровой эсминец ВМС США McCampbell впервые за почти 30 лет в рамках операции «Свободная навигация» демонстративно прошелся вдоль границы спорной части Японского моря возле Владивостока. Спикер Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарри пояснила, что таким образом был брошен «вызов чрезмерным морским требованиям России и отстаивая свободу судоходства и законного морепользования».

Кипр же также прекрасно подошел бы на роль «таможенного пункта» США, поскольку расположен возле сирийских берегов. Две имеющиеся на острове базы Великобритании фактически «глядят» на россиян в Тартусе. Возникает вопрос, зачем американцам изыскивать средства, проводить через несколько уровней власти соответствующее решение, перегружать инфраструктуру острова, если есть британские базы – Аркотири и Декелия? К тому же небольшая – на пять вертолетов и 40 человек персонала – база США на Кипре имелась. Ее создали в 2013 г. после атаки на дипмиссию США в ливийском Бенгази, в результате чего погибли четверо американцев, включая посла Кристофера Стивенса.

Появление базы аргументировали выполнением миссий по эвакуации в схожих ситуациях, но закрыли в августе 2017 г. Оказалось, что особой надобности в ней не было. Как признаются военнослужащие, персонал ничем особо не занимался, лишь время от времени наматывал круги в небе Кипра, чтобы не утратить навык. Да и ее создание, оказалось, не было согласовано с Госдепартаментом. Что показал сентябрьский отчет Управления генерального инспектора Госдепа, в котором ведомство констатировало: Штаты напрасно потратили $70 млн.

Крайне маловероятно, что за год отношение к такой базе в США изменилось бы. В совокупности с наличием там британских баз все эти факторы нарушают логику Захаровой. Но она все же есть. А мифическая военная база США – лишь прикрытие. Давайте разберемся, что, собственно, вызвало столь бурную реакцию подопечных Сергея Лаврова? Зайцев, которых у Лаврова пытаются одним выстрелом отправить в мир иной, на самом деле четыре.

Во-первых, сотворение Москвой фейка о базе американцев на Кипре хоть в какой-то мере должно отвлечь внимание от инцидента в Керченском проливе и текущих разговоров о выходе США из ДРСМД. Кремль традиционно в таких ситуациях переходит в атаку на другом фронте. Благо уязвимых точек в мире, куда можно залезть шаловливыми ручонками, предостаточно. А Кипр прекрасно для этого подходит ввиду своей исторической и политической специфики.

И здесь просматривается вторая причина активизации Москвы – вбить поглубже клин между Турцией и США со втягиванием в противостояние еще и Греции, предательски (с точки зрения Кремля) пошедшей на сближение с Соединенными Штатами и побившей горшки с РФ.

Момент первый. Заброс в информполе мифа об американцах на Кипре должен убедить Анкару, что США могут вывести свои силы с баз в Турции, что, безусловно, следует воспринять как новый виток эскалации в отношениях между двумя странами.

Теоретически, предпочтя Кипр, его греческую часть, Турции, Вашингтон таким образом якобы поддержит Афины, с которыми у Анкары отношения хуже день ото дня. В то же время России добиться сокращения присутствия сил НАТО хотя бы в Турции будет практически невозможно.

Даже если фейк о Кипре туркам «зайдет», Анкара не укажет на дверь американцам, поскольку их тотчас же со всем радушием примут греки. Напомним, в октябре этого года минобороны Греции гостеприимно предложило США сразу три точки базирования – в Ларисе, Волосе и Александруполисе. Вот и пытаются в РФ еще больше разругать Турцию с США, Турцию и Грецию и в целом сорвать улучшение диалога между Вашингтоном и Афинами.

Момент второй. Появление базы Штатов на Кипре в МИД РФ придумали на фоне наращивания военного присутствия турок на острове и близлежащих водах. Мало того, буквально на этой неделе турецкая государственная пресса сообщила, что уже в 2019 г. на оккупированной Турцией северной части Кипра появится военно-морская база. Что значительно усилит положение турецких сил на море, поскольку станет дополнением к базам Турции в Сомали, Катаре, а также, по некоторой информации, строящейся на суданском острове Суакин в Красном море.

Реджеп Тайип Эрдоган этой базой также намеревается добиться реализации нескольких задач. Одна из которых состоит в мобилизации националистически настроенного электората перед мартовскими выборами. А другая непосредственно связана с экономическими интересами Турции.

Анкара играет мышцами у берегов Кипра, желая приобщиться к дерибану богатств шельфа. Турки требуют от Никосии сотрудничества с Турецкой Республикой Северный Кипр (ТСРК) в разведке запасов нефти и газа. А аргументы – это флот и постоянные нарушения воздушного пространства и заход в территориальные воды. В прошлом месяце постпред Кипра при ООН Полли Иоанну отправила письмо генсеку Антониу Гутерришу два документа с подробным описанием всех нарушений турецкой стороны в августе текущего года.

Плюс ко всему еще два года назад Турция тешила себя надеждой на участие в поставках газа из крупного израильского месторождения «Левиафан» в Европу. Однако ей дали от ворот поворот. Израиль похоронил планы Анкары превратить страну в энергетический хаб и выстроил маршрут через Кипр и Грецию.

Именно последняя станет таким хабом, поскольку по ее территории будет проходить Трансадриатический газопровод (TAP), через который в Европу поступает газ из Азербайджана. Плюс недалеко от Афин работает терминал по приему сжиженного газа «Ревитусса».

Мало того, 25 ноября министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что уже готово технико-экономическое обоснование проекта (которое, к слову, финансировал и ЕС), получившего рабочее название Eastmed. Иерусалим, Никосия, Афины и Рим договорились до февраля визировать окончательное соглашение, а запустить в работу газопровод мощностью 10-20 млрд кубометров планируется уже в 2025 г.

Проект – как кость в горле для Турции. Кошмаря Кипр, Анкара пытается одновременно создать трудности для реализации проекта Eastmed и разыграть трансформацию в энергохаб посредством шельфа Кипра. Но Eastmed – новый мощный газопровод на юге Европы – так же кость в горле и у «Газпрома».

У «Турецкого потока» в дополнение к ТАР появляется новый конкурент. И это третья причина, по которой Захарова накинулась на Кипр. Поэтому Россия уже вовсю трудится над дестабилизацией региона и подыгрывает Турции, однако преследуя прежде всего свои интересы в текущем конфликте.

Четвертый заяц, которого в Москве пытаются пристрелить, касается уже треугольника Россия-Кипр-США. И в первую очередь толстосумов из окружения Путина, которые перекладывали средства из одного кармана в другой в кипрских офшорах.

Как известно, сейчас Кипр пытается очистить имидж – отмыться от статуса едва ли не главной прачечной денег из постсоветских стран, и особенно из РФ. В связи с этим Центробанк Кипра в июне 2018 г. обязал банки бдительнее относиться к офшорам. Этому решению предшествовали длительные переговоры Никосии и минфина США относительно отмывания россиянами средств через офшоры.

В апреле американское ведомство передало властям Кипра список из 150 офшоров, связанных с российскими компаниями, в том числе из санкционного списка США. Кипрский Центробанк начал действовать – для начала были заморожены счета в семи кипрских банках. И на этом Никосия не остановится. Не может. Учитывая, что санкционное давление США на Россию лишь возрастает.

Понимая, что американцы все активнее будут распутывать финансово-коррупционный клубок приближенных к Кремлю, Москва заявлением Захаровой пытается также запугать киприотов – отвадить их от контактов с Вашингтоном или, по крайней мере, заставить не «сдавать» всех.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»