В 2019 году ОБСЕ сфокусируется на проблемах российской агрессии

Недавние действия РФ на Азовском и Черном море обострили проблему в регионе. ОБСЕ считает тревожным звоночеком, который добавляет риска дестабилизации в регионе.

Словакия во время своего председательства в ОБСЕ в 2019 году будет фокусироваться на вопросах, связанных с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Министр иностранных дел Словакии, будущие председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил об этом в выступлении на министерской встрече ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент «Европейской Правды».

Лайчак подчеркнул, что недавние действия РФ обострили проблему. «События на Азове – это тревожный звоночек, который добавляет риска дестабилизации в регионе», – пояснил он

Учитывая эту ситуацию словацкое председательство сфокусируется на этой тематике, сообщил он.

«Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывает принципы ОБСЕ – будет фокусом нашего председательства в организации», – заявил министр, не упомянув, название Россию, но намекнув на нее.

Лайчак считает, что возможности ОБСЕ не используются в полной мере.

«Это не единственный кризис на нашей территории. Похоже, что мы что-то делаем что-то не так. У нас есть уникальная платформа от Ванкувера до Владивостока, с невероятным потенциалом. Сегодня, когда меняются мировые установки, многосторонность (в международных отношениях) подвергается сомнениям, а стабильность подрывается – ОБСЕ становится более релевантным чем когда-либо», – заявил он.

Лайчак признал, что эта деятельность организации потребует дополнительного финансирования.

«Нам нужно больше сотрудничества, больше вовлеченности участников и, откровенно говоря, больше денег», – заявил он, не детализировав в то же время этот тезис.

«Европейской Правды»