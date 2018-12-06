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Новости

Россия направила в Севастополь новый ракетный корабль

Пресс-служба Черноморского флота РФ
06 декабря 2018

После прохождения госиспытаний российский малый ракетный корабль вышел из Новороссийска, что бы пополнить крымскую группировку Черноморского флота России.

Из Новороссийска переправляют для постоянной дислокации в оккупированный Севастополь новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Орехово-Зуево», сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Отмечается, что корабль прошел госиспытания.

Сообщается, что ракетный корабль «Орехово-Зуево» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

По данным пресс-службы Черноморского флота РФ, корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Ранее сообщалось, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля.

Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

Пресс-служба Черноморского флота РФ

Tags: Россия, Украина, Черное море

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