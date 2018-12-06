Верховная Рада проголосовала за прекращение действия договора о дружбе с Россией

Народные депутаты поддержали законопроект о прекращение договора о дружбе с Россией, подчеркивая ответственность России за его нарушение.

Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов, передает «Украинская Правда».

Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, предусматривает прекращение договора после завершения 10-летнего срока со дня его последнего продления.

«Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией учитывая его продолжающееся существенное нарушение со стороны РФ… позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях», – говорится в пояснительной записке.

Во время выступления в парламенте заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что Россия дерзко пренебрегла основными положениями договорам, и его продление принципиально невозможно.

«Прекращение договора не влияет на права и обязанности Российской Федерации и Украины, которые возникли до его прекращения», – подчеркнул Кислица.

Глава комитета по иностранным делам Анна Гопко объяснила, что договор прекращается с 1 апреля, а не разрывается досрочно для того, чтобы у России не было возможности заявить, что она не признает одностороннее прекращение.

Кроме того, в Раде рассматривали два альтернативных законопроекта.

Первым депутаты предлагали прекратить все договоры, заключенные с государством-агрессором. Вторым – разорвать договор о дружбе, но сразу после принятия закона, а не с первого апреля 2019 года.

24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО президент Петр Порошенко подписал 17 сентября — и после публикации 19 сентября он вступил в силу.

3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.

«Украинская Правда»