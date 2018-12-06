СБУ пресекла попытку вывоза из Украины комплектующие к Ил-76

Злоумышленники оформили комплектующие к военно-транспортному Ил-76 как «товары гражданского назначения» на общую сумму сто тысяч долларов.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности предупредили незаконный вывоз из Украины комплектующих к транспортному самолету Ил-76, сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что в ноябре 2018 на одном из украинских авиаремонтных предприятий был отремонтирован Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что группа отечественных дельцов планировала вывезти самолетом товары военного назначения – комплектующие к авиатехнике. Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более 100 тысяч долларов», – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть нарушение, злоумышленники оформили груз как «товары гражданского назначения».

Открыто уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники).

Продолжаются следственные действия.

Ил-76 – российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в советские времена в конструкторском бюро Авиационного комплекса имени Сергея Ильюшина — одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. Самолеты данной модели в настоящее время производят в Ульяновске, ранее, после развал СССР, основным производителем был Узбекистан.

Напомним, в 2015 году украинские производители самолетов отказались от российских деталей. Ранее импорт комплектующих из России составлял до 70%.

СБУ