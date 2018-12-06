Портников: Осторожно! Лондон закрывается

Великобритания объявила о том, что приостанавливает программу выдачи виз для богатых иностранцев.

Программа выдачи так называемых инвестиционных виз будет пересмотрена, правила – ужесточены. Таким образом, «окно», которым на протяжении нескольких десятилетий пользовались олигархи из России и других бывших советских республик, наконец-то закроется, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Это окно использовалось проходимцами с «грязными» миллиардами отнюдь не только для получения инвестиционных виз, покупки фешенебельных особняков и обеспечения будущего своим отпрыскам. Многие олигархи получали гражданство Великобритании, что позволяло им выдавать себя в других странах уже за британских инвесторов и оставаться под защитой новой Родины. При этом связи с Москвой, естественно, сохранялись. И не просто с Москвой, а с российским режимом, преданными слугами которого оставались наглые толстосумы.

Обо всем этом предметно говорилось в докладе комитета по международным делам британского парламента «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», в котором содержалась рекомендация ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России. Парламентарии призвали власти перестать закрывать глаза на «клептократов из окружения Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон».

Одним из важных последствий этого доклада стало принятие акта о криминальных финансах, который предусматривает введение в действие «ордера на арест богатства неустановленного происхождения». Этот акт дает возможность требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тысяч фунтов. Власти имеют право арестовать собственность, если владелец не смог доказать легальность происхождения своих доходов.

И вот теперь – новое решение о пересмотре инвестиционной программы, вполне естественное в условиях, когда агенты российских спецслужб ведут себя в Англии как на окраине Рязани. Теперь количество потенциальных – и уже существующих – агентов российского влияния в королевстве начнет уменьшаться.

Впрочем, это еще не означает, что в своей безопасности могут быть уверены все европейцы. Некоторые проходимцы с британскими паспортами и видами на жительства уже перебираются в другие страны Европы, правительства которых симпатизируют Путину. Рано или поздно их придется выкуривать и оттуда – после очередного «дела отравителей», только уже не в Лондоне или Солсбери, а в Риме или в Вене.

Виталий Портников, «Espreso.TV»