В Госдуме считают, что «Украина еще чуть-чуть – и нарушит целостность России», – Цимбалюк

В Государственной Думе России призывают Запад оказать давления на Украину, из-за российского нападения на украинские корабли в районе Керченского проливе.

Очередной приступ «братства». Заявления по украинскому вопросу для российских депутатов превращаются в целый сеанс массового психоза. Украину называют самыми плохими словами и размышляют, как россияне будут доблестно защищаться от нас.

Признают силу и верховенство Киева, а виноваты на этот раз во всех проблемах не США, а Великобритания – поссорила всех.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»