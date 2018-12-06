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Зона "русского мира"

В Госдуме считают, что «Украина еще чуть-чуть – и нарушит целостность России», – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
06 декабря 2018

В Государственной Думе России призывают Запад оказать давления на Украину, из-за российского нападения на украинские корабли в районе Керченского проливе.

Очередной приступ «братства». Заявления по украинскому вопросу для российских депутатов превращаются в целый сеанс массового психоза. Украину называют самыми плохими словами и размышляют, как россияне будут доблестно защищаться от нас.

Признают силу и верховенство Киева, а виноваты на этот раз во всех проблемах не США, а Великобритания – поссорила всех.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Азовское море, Госдума, НАТО, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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