«Знай, что я идеал». О самых верных и надежных союзниках России

Угодливо улыбающийся Владимиру Путину венесуэльский безумец Николас Мадуро, доведший родную страну до полного цугундера, – это ведь не просто визитер, это воплощенная мечта.

Мечта о настоящем союзнике. Союзнике, у которого нет никаких сомнений и никаких колебаний. Который способен удовлетворить даже самые странные капризы Москвы – вплоть до признания независимости Абхазии и Южной Осетии, да еще и заставить дружественный режим совершить такой же шаг, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Который способен игнорировать проблемы собственного населения, бегущего из страны в любых направлениях, – только бы не попасть в зависимость от проклятых империалистов. Который может не обращать никакого внимания на контролируемый оппозиционерами парламент, пусть даже за «врагов революции» голосует большинство граждан страны, и может бросить силовиков на подавление протестующих.

Если бы Лукашенко был предан России, как Мадуро, он давно бы признал Абхазию с Осетией, а не предоставлял бы Саакашвили прямой эфир белорусского телевидения. Если бы Янукович был предан России, как Мадуро, он перестрелял бы обнаглевший Майдан в первые дни массовых протестов, вступил бы в ОДКБ и Евразийский союз и потом разгонял бы уже только голодные бунты, если бы российских кредитов не хватило.

Почему, если на постсоветском пространстве происходят революции, то все какие-то неправильные, организованные Госдепом и Соросом, а не боливарианские, чистые, честные и с любовью к Путину? Почему по соседству России приходится дружить с разнообразными лгунами и рассчитывать на слабаков – да еще и платить им? Почему Россия не в Северной Америке, а США – не на границе с Китаем? От этого простого перемещения мест все обрели бы настоящих друзей, Путин ходил бы по хрустальному мосту к Мадуро, а Трамп – к Порошенко. А так приходится закачивать в Венесуэлу миллиарды, надеясь, что Сечину все же удастся выкачать из Мадуро хоть какое-то количество нефти.

Почему так далеко? Почему таких, как Мадуро, у нас не делают? Делали бы – Россия была бы окружена Венесуэлами, чье население мечтало бы о побеге в Брянскую область, а власти брали бы у Кремля кредит за кредитом, обещая рассчитаться чем бог пошлет. Но когда Мадуро нет, а туалетная бумага в магазинах все еще есть, рассчитывать на бескорыстную любовь к России не приходится.

Виталий Портников, «Грани.Ru»