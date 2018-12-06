Трехсторонние переговоры по транзиту российского газа перенесены на январь месяц

Ранее встреча представителей ЕС, Украины и России, где должны были обсуждаться вопросы транзита газ через украинскую ГТС были запланированы на 11 декабря.

Дата очередных трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией перенесена с декабря на вторую половину января 2019 года по просьбе Брюсселя. Министр энергетики России Александр Новак сообщил об этом журналистм, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера мы говорили с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь месяц. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января. До этого будет экспертная встреча. В декабре пока не будет встречи», – сказал Новак.

Отметим, что в последнее время наметилась активизация контактов представителей и РФ и Украины с европейскими политиками по газовой тематике. Так в конце ноября Новак по телефону обсудил «дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины» с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером .

В начале декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер обсуждал с послом ЕС, главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером проект «Северный поток-2».

В среду в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем встречался также глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россиия и Еврокомиссия начали подготовку к трехсторонним газовым переговорам на уровне министров. Предполагалось, что они пройдут в октябре, затем – в ноябре.

Предыдущий раунд газовых переговоров состоялся 17 июля в Берлине.

Ранее Новак говорил, что переговоры по газу могут пройти во второй половине ноября.

«Интерфакс-Украина»