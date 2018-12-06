В оккупированном Крыму задержали известного крымскотатарского адвоката Курбединова

Оккупационные власти обвинили его в «пропаганда и публичной демонстрации атрибутики или символики публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами».

Сотрудники российского Центра противодействия экстремизму задержали в оккупированном Россией Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Только что звонили из Крыма: сотрудниками оккупационного «центра противодействия экстремизму» задержан крымскотатарский адвокат Эмиль Курбединов», – написал Чубров.

Щойно телефонували з Криму : співробітниками окупаційного "центру протидії екстремізму " затримано кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова… Опубліковано Рефатом Чубаровим Четвер, 6 грудня 2018 р.

По информации журналиста Антона Наумлюка, Курбединова задержали по подозрению в 20.3 КОАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутикам или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами).

Эмиль КурбединовАдвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в… Опубліковано Anton Naumlyuk Четвер, 6 грудня 2018 р.

Он также напомнил, что в январе 2017 года Эмиль Курбединов уже был арестован на 10 суток по аналогичному обвинению за пост с символикой «Хизб ут-Тахрир» в «ВКонтакте».

Курбединов задержали по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД. К нему для оказания юридической помощи выехал адвокат Эдем Семедляев.

«Украинско-Российское обозрение»