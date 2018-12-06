Россия стоит на Прилепине, вице-адмирале Мухаметшине и фельдмаршале Золотове, – Горюнов

Весь блеск Москвы – это потому, что Север Евразии, в зоологическом ужасе перед Мухаметшиным, Золотовым и Прилепиным.

Россия это страна которая держится исключительно на тотальном невежестве своего населения и брутальности некоторых лидеров общественного мнения. Страну надежно цементирует страх, – излагает свои наблюдения на странице Facebook Максим Горюнов.

В прошлом году на семинаре с будущими муниципальными чиновниками

– Откуда у России деньги?

– С нефти, с газа, с алюминия – отвечают хором, легко, с улыбками

– А где у нас нефть и газ?

– В Сибири, на Севере, на Урале – опять хором, дружно

– А кто там живет? Чьи это земли?

– Татары, башкиры, якуты – хором, но уже не так дружнo, – чуют подвох.

– А почему они сами не торгуют своим сырьем? Почему мы за них торгуем?

в прошлом году на семинаре с будущими муниципальными чиновниками — откуда у России деньги? — с нефти, с газа, с… Опубліковано Maxim Goryunov Четвер, 6 грудня 2018 р.

Тишина в аудитории.

Самый умный робко тянет руку:

– Потому что они отсталые? Они не умеют?

Второй по уму живо подхватил

– Да, точно! Добыча, обработка, транспорт, торг – это сложно, они не смогут.

– Но разве нельзя кого-нибудь нанять?

Тишины. я продолжаю:

– Устроить конкурс, выбрать лучшую компанию и пусть работает, а ты, чукча,

Только деньги получай.

Говорят, канадские компании очень этичные.

Их работники не пьют водку,

Не гоняют на вездеходах оленей по тундре,

Не дерутся с туземцами.

Что думаете?

Тишина стала сверх-гробовой.

Я подхожу к стене и громко хлопаю по ней ладонью

– Эта стена – она за их счет, правда? И почему эта стена здесь, а не там?

Надеюсь, вы не считаете, что народы Северной Евразии просто влюблены в нас?

Самый умный:

– Потому что мы их покорили?

– Как конкистадоры индейцев, да? Силой оружия? – грожу аудитории кулаком.

– Но ведь мы их не грабим, да ? – второму явно не по душе роль грабителя.

Я пожал плечами и оставил эту тишину.

Без финала: пусть сами додумают.

К чему эта история?

К тому, что Россия стоит на Захаре Прилепине, вице-адмирале Мухаметшине и фельдмаршале Золотове:

Если бы не их брутальность,

Никаких нефтяных сливок у сеятелей репы, ржи и капусты в хвойных джунглях

По берегам Москвы-реки

Не было бы.

Весь блеск Москвы, вся ее геополитика – это потому, что Север Евразии, в зоологическом ужасе перед Мухаметшиным,

Отдает москвичам свои сокровища.

Можно их ругать, но нельзя забывать,

За чей счет весь этот банкет с шампанским, икрой и «весомым вкладом в мировую литературу».

P.S. Контракт с тем учебным заведением не продлили.

Максим Горюнов, Facebook