Россия стоит на Прилепине, вице-адмирале Мухаметшине и фельдмаршале Золотове, – Горюнов

Весь блеск Москвы – это потому, что Север Евразии, в зоологическом ужасе перед Мухаметшиным, Золотовым и Прилепиным.
Россия это страна которая держится исключительно на тотальном невежестве своего населения и брутальности некоторых лидеров общественного мнения. Страну надежно цементирует страх, – излагает свои наблюдения на странице Facebook Максим Горюнов.
В прошлом году на семинаре с будущими муниципальными чиновниками
– С нефти, с газа, с алюминия – отвечают хором, легко, с улыбками
– В Сибири, на Севере, на Урале – опять хором, дружно
– А кто там живет? Чьи это земли?
– Татары, башкиры, якуты – хором, но уже не так дружнo, – чуют подвох.
– А почему они сами не торгуют своим сырьем? Почему мы за них торгуем?
в прошлом году на семинаре с будущими муниципальными чиновниками — откуда у России деньги? — с нефти, с газа, с…
Опубліковано Maxim Goryunov Четвер, 6 грудня 2018 р.
Тишина в аудитории.
Самый умный робко тянет руку:
– Потому что они отсталые? Они не умеют?
Второй по уму живо подхватил
– Да, точно! Добыча, обработка, транспорт, торг – это сложно, они не смогут.
– Но разве нельзя кого-нибудь нанять?
Тишины. я продолжаю:
– Устроить конкурс, выбрать лучшую компанию и пусть работает, а ты, чукча,
Только деньги получай.
Говорят, канадские компании очень этичные.
Их работники не пьют водку,
Не гоняют на вездеходах оленей по тундре,
Не дерутся с туземцами.
Что думаете?
Тишина стала сверх-гробовой.
Я подхожу к стене и громко хлопаю по ней ладонью
– Эта стена – она за их счет, правда? И почему эта стена здесь, а не там?
Надеюсь, вы не считаете, что народы Северной Евразии просто влюблены в нас?
Самый умный:
– Потому что мы их покорили?
– Как конкистадоры индейцев, да? Силой оружия? – грожу аудитории кулаком.
– Но ведь мы их не грабим, да ? – второму явно не по душе роль грабителя.
Я пожал плечами и оставил эту тишину.
Без финала: пусть сами додумают.
К чему эта история?
К тому, что Россия стоит на Захаре Прилепине, вице-адмирале Мухаметшине и фельдмаршале Золотове:
Если бы не их брутальность,
Никаких нефтяных сливок у сеятелей репы, ржи и капусты в хвойных джунглях
По берегам Москвы-реки
Не было бы.
Весь блеск Москвы, вся ее геополитика – это потому, что Север Евразии, в зоологическом ужасе перед Мухаметшиным,
Отдает москвичам свои сокровища.
Можно их ругать, но нельзя забывать,
За чей счет весь этот банкет с шампанским, икрой и «весомым вкладом в мировую литературу».
Хроники российского победобесия: новые таблички на аэропорт вместо пенсий
P.S. Контракт с тем учебным заведением не продлили.
Максим Горюнов, Facebook