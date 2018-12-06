В России менее религиозное население, чем в Украине, – Pew

Россия занимает 20-ю позицию по религиозности населения среди 34 стран Европы.
Только 17% ее населения России очень религиозны. Украина в этом рейтинге занимает 11-е место. Исследование проведенное американским исследовательским центром Pew дало такие данные по России и Украине, сообщает «Радио Свобода».
По данным центра, 31% населения в Украине очень религиозен. Это определили, усреднив четыре показателя религиозности.
Как показало исследование, 22% населения Украины говорят, что религия является очень важной в их жизни (13-е место среди европейских стран в этой категории), в России только 15% выскзали подобное мнение (21-е место в Европе);
35% говорят, что посещают религиозные службы минимум раз в месяц (9-е), в России этот показатель – 17% (25-е);
29% говорят, что молятся каждый день (9-е), в России это делают только 17% (20-е);
32% говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью (13-е место), в России в этом признались 25% (19-е).
Исследователи указывают, что европейцы в целом менее религиозны, чем люди в других частях мира. Но и в пределах Европы иногда существуют значительные различия в уровнях религиозности.
Первое место в рейтинге заняла Румыния (55% населения очень религиозны), второе – Армения (51%), третье – Грузия (50%).
Наименее религиозными оказались Эстония (7%), Дания (8%) и Чехия (8%).
Полный перечень стран Европы по убыванию степени религиозности граждан:
1) Румыния 55%
2) Армения 51%
3) Грузия 50%
4) Греция 49%
5) Молдова 47%
6) Босния 46%
7) Хорватия 44%
8) Польша 40%
9) Португалия 37%
10) Сербия 32%
11) Украина 31%
12) Словакия 29%
13) Беларусь 27%
14) Италия 27%
15) Ирландия 24%
16) Литва 21%
17) Испания 21%
18) Болгария 18%
19) Нидерланды 18%
20) Венгрия 17%
21) Норвегия 17%
22) Россия 17%
23) Латвия 15%
24) Австрия 14%
25) Финляндия 13%
26) Франция 12%
27) Германия 12%
28) Швейцария 12%
29) Великобритания 11%
30) Бельгия 10%
31) Швеция 10%
32) Чешская Республика 8%
33) Дания 8%
34) Эстония 7%