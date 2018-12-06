В России менее религиозное население, чем в Украине, – Pew

Россия занимает 20-ю позицию по религиозности населения среди 34 стран Европы.

Только 17% ее населения России очень религиозны. Украина в этом рейтинге занимает 11-е место. Исследование проведенное американским исследовательским центром Pew дало такие данные по России и Украине, сообщает «Радио Свобода».

По данным центра, 31% населения в Украине очень религиозен. Это определили, усреднив четыре показателя религиозности.

Как показало исследование, 22% населения Украины говорят, что религия является очень важной в их жизни (13-е место среди европейских стран в этой категории), в России только 15% выскзали подобное мнение (21-е место в Европе);

35% говорят, что посещают религиозные службы минимум раз в месяц (9-е), в России этот показатель – 17% (25-е);

29% говорят, что молятся каждый день (9-е), в России это делают только 17% (20-е);

32% говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью (13-е место), в России в этом признались 25% (19-е).

Исследователи указывают, что европейцы в целом менее религиозны, чем люди в других частях мира. Но и в пределах Европы иногда существуют значительные различия в уровнях религиозности.

Первое место в рейтинге заняла Румыния (55% населения очень религиозны), второе – Армения (51%), третье – Грузия (50%).

Наименее религиозными оказались Эстония (7%), Дания (8%) и Чехия (8%).

Полный перечень стран Европы по убыванию степени религиозности граждан:

1) Румыния 55%

2) Армения 51%

3) Грузия 50%

4) Греция 49%

5) Молдова 47%

6) Босния 46%

7) Хорватия 44%

8) Польша 40%

9) Португалия 37%

10) Сербия 32%

11) Украина 31%

12) Словакия 29%

13) Беларусь 27%

14) Италия 27%

15) Ирландия 24%

16) Литва 21%

17) Испания 21%

18) Болгария 18%

19) Нидерланды 18%

20) Венгрия 17%

21) Норвегия 17%

22) Россия 17%

23) Латвия 15%

24) Австрия 14%

25) Финляндия 13%

26) Франция 12%

27) Германия 12%

28) Швейцария 12%

29) Великобритания 11%

30) Бельгия 10%

31) Швеция 10%

32) Чешская Республика 8%

33) Дания 8%

34) Эстония 7%

«Радио Свобода»