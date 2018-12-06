Волкер обвинил России во вмешательстве в украинские выборы

Россия пытается повлиять на украинскую политику а также представить власти Украины в невыгодном свете на мировой арене.

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине. Он заявил об этом в интервью «Голосу Америки».

По мнению Волкера, Россия пытается повлиять на политику Киева, а также представить правительство Украины в невыгодном свете.

«Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же, как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это того, что украинцы изменились, у них теперь сильнее ощущение национального духа и идентичности», – заявил он.

Волкер отметил, что украинское правительство не может полностью это контролировать, движущей силой этих процессов влияния является Россия. Он так же подчеркнул, что нельзя рассматривать инцидент в районе Керченского пролива вне общего контекста мировой политики и попыток России повлиять на ситуацию в Украине.

«Голос Америки»