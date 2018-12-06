Хроники российского победобесия: новые таблички на аэропорт вместо пенсий

Переименование российских аэропортов входит в финальную стадию. Президент подпишет соответствующий указ, как только будут окончательно подведены итоги голосования по выбору «Великих имен».

В Кремле обещают, что мнение всех недовольных учтут. Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября, отдать свой голос можно было на сайте «Великиеимена.рф», а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает этот проект большим идеологическим провалом российских чиновников.

Итак, согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево назовут в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Домодедово – в честь Михаила Васильевича Ломоносова. Петр I займет место на вывеске аэропорта Воронежа, калининградский воздушный порт будет назван именем императрицы Елизаветы Петровны, воздушная гавань Краснодара будет носить имя Екатерины II Великой. В Мурманске аэропорту будет присвоено имя императора Николая II.

Не совсем повезло Владимиру Семеновичу Высоцкому – он отправляется в Магадан. Да просят меня уважаемые жители этого великого города. В репертуаре поэта-барда есть соответствующая песня. Эх, если бы он мог знать. Вот и поехал в Магадан к другу.

И как уживутся дедушка Калинин и Елизавета Петровна Романова? И чтобы воскликнул Пушкин, если бы вдруг в XIX веке узнал, что его именем назовут аэропорт – «Евгений Онегин» под рев взлетающих самолетов.

Такой масштабной кампании не случалось, наверное, с 1920 -х и 30-х годов, когда большевики массово переименовывали города, улицы, разрушали патриархальный облик старой России. Не нужны нам эти старые кривоколенные и другие переулки, даешь Дворец Советов.

Теперь мы отправляем в утиль память о некогда старых русских деревнях – истоках, так сказать, и в очередной раз в нашей истории поем на иностранный манер с тем же большевистским задором. Чиновники рапортуют: вся страна как один высказалась за переименование аэропортов. Дружно все как один проголосовали. Молодцы власти, нашли национальную идею для сплочения нации. Иной скажет, подумаешь, аэропорты, какая разница, как они называются?

Ну, хотят власти поиграться, заодно и бюджет освоить. Нет, не подумаешь. Это только начало. Передовой опыт могут распространить и на другие направления.

А давайте, например, переименуем Бородинскую битву в сражение имени Кутузова. Или Куликовскую назовем Дмитровской. Нам же нужно имена возвеличивать, а не какие-то там никому не известные деревни.

А сколько в Москве и других городах спальных и других районов – Отрадное, Ясенево, Хорошево-Мневники. А почему бы не переименовать Варшавское шоссе, скажем, в хайвей имени Сусанина? Шереметьево и Домодедово, а также Толмачево – это была наша фишка, ноу-хау, если хотите. К этому привыкли. Так нет, большевизм у нас в крови.

Видно, что креативным чиновникам нечем особенно заниматься. А переименование аэропортов – это единственный способ напомнить о великих именах. А может быть для начала определится, где великое имя, а где красный палач-идеолог красного и другого террора? Или кем был Сталин и его окружение? И давайте скажем людям: октябрьский переворот – это преступление или величайшее событие? Или, может быть, Ленина наконец похороним.

Нет, ребята, это не национальная идея. Давайте лучше бороться с долларом, убирая с улиц табло с курсом валют. Это, по крайней мере, безобидней, да и дешевле тоже.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»