Британия приостановила выдачу инвестиционных виз

Вид на жительство в Британии получаемый инвесторами в экономику один из наиболее надежных путей обретения подданства для российских олигархов. Теперь власти будут проверять происхождение капиталов.

Британское правительство в рамках борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег приостанавливает выдачу инвестиционных виз, сообщает «The Times».

Выдача инвестиционных виз приостановлена с полуночи 6 декабря и до конца года.

Лондон выдавал инвестиционные визы людям, которые готовы вложить миллионы фунтов стерлингов в Великобританию.

Инвестиции в размере 2 миллионов фунтов стерлингов, 5 миллионов фунтов стерлингов или 10 миллионов фунтов стерлингов могут быть вложены в государственные облигации или британские компании для того чтобы получить разрешение на постоянное проживание на пять, три или два года соответственно. Заявители могут подать заявку на британское гражданство, которое, по мнению некоторых, является конечной целью богатых иностранных мигрантов.

Критики инструмента говорят, что его можно использовать для отмывания доходов от коррупции.

«Великобритания всегда будет открытой для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако нам следует дать понять, что мы не будем терпеть людей, которые не играют по правилам, и пытаются злоупотреблять системой» — завила министр по делам иммиграции Кэролайн Ноукс.

«Именно поэтому я предложила эти новые меры, которые гарантируют, что только наши настоящие инвесторы, которые намерены поддерживать бизнес в Британии, могут воспользоваться нашей иммиграционной системой» – сказала она.

С нового года лицам, которые претендуют на инвестиционную визу, придется представлять свои бизнес-интересы в Британии, а компаниям проводить аудит состояния инвесторов. Также заявителям необходимо доказать, что они владели инвестиционными средствами в течение двух лет. Кроме этого заявителям запретят инвестировать в госбонды.

За период с сентября 2017 года по сентябрь 2018-го года такие визы получила 361 человек, больше всего среди них граждан Китая (115) и России (38).

«The Times»