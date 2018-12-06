«Извини – подвинься». Как Украина может вытеснить Россию с рынка вооружений?

Санкции, которые США «от души» накладывают на российский военно-промышленный комплекс, дают шанс нашим оружейникам закрепиться на мировом оружейном рынке и даже найти новые возможности.

Как этим уникальным шансом мы воспользуемся это отдельный вопрос, но серьезные заявки уже есть, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Только за последний месяц украинские предприятия оборонного комплекса приняли активное участие в трех достаточно больших международных выставках, которые прошли очень плотно на разных континентах.

Так, в начале ноября прошла выставка Indo Defence 2018 в Джакарте (Индонезия). Тут были представлены сразу два крупных игрока на рынке вооружений – «ГП «Укринмаш» и «Укрспецэкспорт». Представлено было достаточно большое количество как вооружений от отечественных производителей, так и услуг.

Последнее очень важно, так как буквально перед началом выставки Индонезия вежливо заявила, что пока откладываются поставка партии российских истребителей Су-35 из-за санкций в отношении заказчиков «Рособоронэкспорта». Практически в подвешенном состоянии оказалось и обслуживание парка истребителей Су-27/30, состоящих на вооружении ВВС Индонезии.

Твердых контрактов заключено на этой выставке не было, но сфера военно-технического сотрудничества настолько тонкая, что до реальных шагов подписываются буквально десятки соглашений о намерениях, различных меморандумов. Вот и сейчас индонезийские военные заявили о намерениях закупить партию украинских штурмовых винтовок, а также выразили интерес к нашим РЛС, в частности, контрбатарейным, беспилотным летательным аппаратам и авиационным средствам радиоэлектронной борьбы.

Однако наиболее вероятно начало сотрудничества в авиационной сфере, где нам есть что предложить. Так, Индонезия крайне заинтересована в ремонте авиадвигателей и продолжении сотрудничества по обслуживанию самолетов типа Су-27/30. Очень интересует индонезийцев также возможные поставки военно-транспортных самолетов производства ГП «Антонов» (однако после того, как хоть одна перспективная модель будет доведена до серийного производства).

Интересные сообщения пришли также после встречи нашей делегации с командующим Академии вооруженных сил Индонезии адмиралом Сиве Сукма Аджой. Согласно полуофициальной информации индонезийцев интересуют перспективы локализации производства бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. Тут речь может идти прежде всего о БТР-4 и ПТУР «Корсар»/«Стугна».

Еще более перспективным было участие Украины в международной оборонной выставке IDEAS-2018, которая проходила в г. Карачи (Исламская Республика Пакистан) с 27 по 30 ноября. С Пакистаном у нашей страны за долгие годы сложились крайне плотные контакты в оборонной сфере – стоит вспомнить хотя бы, эпохальный контракт на поставку украинских танков для пакистанской армии в 1990-е.

Однако впервые за всю историю отношений мы не только предлагали, но и сами были заинтересованы в пакистанских военных технологиях. Речь идет прежде всего о возможности поставок для нужд Вооруженных сил Украины боеприпасов и компонентов для их производства на территории нашей страны. А так как «Pakistan Ordance Factories» производит широкий спектр боеприпасов, а абсолютно никаких деталей предоставлено не было, то можно только делать предложения, что именно заинтересовало наших военных и оружейников.

Так, в Пакистане производится два вида гранат для РПГ-7 (производство которых с большим скрипом разворачивается у нас), снаряд для 73-мм пушки «Гром» (и СПГ-9) (о нехватки которых пока сообщений не было, но учитывая, что постепенно БМП-1 становится основной бронетехникой для механизированных бригад это время не за горами). И наконец Пакистан производит собственные 155-мм артиллерийские снаряды, а в рамках перехода нашей артиллерии на это калибр, любая помощь в этом направлении будет не лишней.

Интересен и еще один аспект. Представители ГК «Укроборонпром» имели приватную беседу с командующим Военно-воздушных Сил, главным маршалом авиации Пакистана Муджахид Анвар Ханом, речь на которой шла о капитальном ремонте транспортных самолетов, которые в свое время поставила Украина. Стоит напомнить, что в свое время наша страна продала Пакистану четыре самолета-заправщика Ил-78, которые используются также как военно-транспортные.

В 2017 г. пакистанское военное ведомство решило провести капитально-восстановительный ремонт этих машин. В результате тендера был выбран «360-й авиационный ремонтный завод» в Рязани и даже успели отправить туда один самолет. Однако новый пакет санкций со стороны США поставил пакистанских военных в тяжелое положение. А так как Николаевский авиаремонтный завод освоил не только ремонт отдельных агрегатов Ил-76, но и отдельные элементы модернизации, а «Мотор-Сич» вполне может обслуживать двигатели этих машин, то реально перехватить и этот контракт от россиян. Получится или нет – покажет только время.

И наконец, совсем недавняя выставка в Египте EDEX 2018 (Egypt Defence Expo), которая стартовала 3 декабря. Тут стенд «Укрооборонэкспорта» хотя и был представлен в основном моделями, однако тем не менее именно эта выставка вполне может быть прорывной. Тем более, что практически в ее ходе было объявлено о новом контракте египетской армии на боевые вертолеты АН-64 «Апач» и очень активно обсуждались недостатки российских машин Ка-52, которые состоят на вооружении национальной армии.

Наиболее масштабно был представлен «АвтоКрАЗ», которые имеет давние связи с Каиром и уже много лет поставляет грузовики для силовых структур страны. На стенде был представлены макеты автомобилей КрАЗ «Фиона» и ранее не засвеченный прототип тяжелого эвакуатора 8×8 – КрАЗ-HRV.

Кроме того, на нашем стенде была представлена система активной защиты бронетехники «Заслон-Л», которая уже закупается Польшей и Турцией и имеет серьезные экспортные перспективы, так как относительно дешева по сравнению с западными и российскими аналогичными образцами. И еще несколько моделей речных катеров производства «Кузни на Рыбальском» в пустынном камуфляже – это «Гюрза-М» и «Кентавр». Для Египта с его судоходным Нилом такое предложение более чем востребовано.

Подводя некоторые итоги, стоит отметить, что нынешняя геополитическая ситуация позволяет нашему военно-промышленному комплексу с оптимизмом смотреть в будущее. Правда, если не приложить усилия, то такой шанс может быть и не использован. Тут все зависит только от расторопности менеджеров «Укроборонпрома», ведь реально приложить нам есть что.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»