Изоляция Путина на фоне все более безумного мира

Вполне вероятно, что в 2019 году в США начнется процедура импичмента Трампа, в Германии на место Меркель придет другой политик, да и в России еще непонятно что будет.

Главное внешнеполитическое событие последних дней – это саммит G20 в Аргентине, на который съехались многие мировые лидеры. Их участники толкают друг другу пафосные речи о глобальных проблемах, хотя прекрасно понимают, что через пять минут никто даже и не вспомнит об их содержании, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

По окончанию саммита лидеры государств обычно подписывают какую-нибудь общую декларацию за все хорошее и против всего плохого. Уверен, что сами они ее даже не читают, поскольку там из года в год пишут почти одно и то же.

Но это часть ритуала, от нее никуда не деться. Президентам, премьерам и королям приходится делать вид, что они не просто съехались поболтать, а, наоборот, работают. Но на самом деле, реальная политика и дипломатия происходят как раз в кулуарах, во время неформальных бесед.

Журналистов интересует, кто с кем встретился и не встретился, что они сказали друг другу, как себя вели, какое у них было настроение. Вот по таким индикаторам обычно и судят о состоянии дел в мировой политике. На этот раз было несколько моментов, которые заслуживают внимания.

Многие СМИ пристально наблюдали за наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Всем было интересно, как мировые лидеры будут вести себя с человеком, который отдал приказ убить своего политического противника, распилить его на куски и растворить в кислоте.

Вот сами подумайте: вы бы стали общаться с таким человеком? Я бы, наверное, не стал. Как и большинство руководителей мировых государств. Они не убегали от принца Мухаммеда, но делали вид, что его не существует.

В его сторону даже не смотрели, чтобы лишний раз не возникало необходимости жать ему руку или здороваться с ним. Впрочем, одно исключение было: президент России Владимир Путин.

Юмористы всего мира пошутили на тему того, что два убийцы были счастливы увидеть друг друга. Они больше не одиноки. К тому же, у них теперь есть о чем поговорить. Принц и Путин могут обсудить, как лучше убивать политических оппонентов за границей. Российский президент предпочитает не пилу и кислоту, а отравляющие вещества – полоний-210, «Новичок» и тому подобное.

Но вот и сошлись два одиночества. Раньше Москва и Эр-Рияд были в крайне сложных отношениях. От войны в Сирии до отношений с Ираном – у них везде были противоположные взгляды, но теперь все может поменяться. Для всего мира это не очень хорошо. Россия и Саудовская Аравия вдвоем могут манипулировать мировыми ценами на нефть и портить жизнь всяким западными либералам, которые все время учат их жить.

Один их этих либералов начал ругать принца Мухаммеда прямо в Аргентине. Французский президент был очень недоволен тем, что Мухаммед его не слушается, говорил о большом волнении. Принц ему ответил, что все под контролем.

Тут, кстати, забавный момент: у садиста и убийцы Мухаммеда дома действительно все хорошо, а вот у демократа и либерала Макрона полиция из последних сил избивает сограждан, протестующих против повышения цен на топливо.

Эти беспорядки уже называют самыми масштабными за последнее десятилетия, французы – молодцы, майданят на всю катушку. Более того, они уже открыто планируют отправить своего любимого президента на гильотину. Это у них такая добрая национальная традиция.

И милый разговор Макрона с главным саудовским душителем оппозиции явно не добавил популярности французскому лидеру на родине. Обожающие драму французы уже ругают своего лидера за эту беседу.

Не меньше внимания привлекла и встреча, которая не состоялась в Буэнос-Айресе. Американский президент Дональд Трамп до минимума сократил свою программу на саммите. Он уехал раньше времени и отказался проводить полноценные переговоры сразу с несколькими мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

По словам Трампа, единственная причина отказа от встречи с российским лидером – это захват россиянами украинских кораблей и моряков в Черном море. Трамп сказал, что не будет говорить с Путиным, пока моряки находятся в плену.

Однако этому заявлению Трампа в США мало кто поверил. Наблюдатели заметили причину: у Трампа дома, в Вашингтоне, сейчас назревает настоящая катастрофа. Следователи обложили его со всех сторон и, вероятно, уже получили доказательства его сотрудничества с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

В этих условиях его личные переговоры с Путиным выглядели бы совсем уж двусмысленно – как российского агента перед своим куратором из Москвы. По некоторым данным, Трамп и Путин в Аргентине все равно встретились, но совсем неофициально и без свидетелей.

В Америке дела у Трампа идут настолько плохо, что он больше Путина, вероятно, и не увидит. Во всяком случае, не как президент. Интересный, кстати, символ можно упомянуть: во время фотосессии с аргентинским президентом Трамп внезапно ушел с общей сцены, на которой должны были фотографировать всех участников саммита.

Президент Аргентины Маурисио Макри сначала пытался докричаться до Трампа, чтобы позвать его назад на сцену, но понял, что это бесполезно. Так и остался стоять там бедный, один. Ждать всех. Ему явно было очень неудобно. Потом, правда, Трампу объяснили, что он свалял дурака, и вернули его на сцену.

Но нельзя не упомянуть и об еще одном человеке, которого не было ни на этой сцене, ни на общем фото. Немецкий канцлер Ангела Меркель из-за поломки самолета опоздала на первый день саммита.

Ее лайнер так и не починили, поэтому в Аргентину она добиралась на перекладных – сначала в Мадрид, а оттуда уже на обычном рейсовом самолете испанской авиакомпании в Буэнос-Айрес.

Она, конечно, летела в бизнес-классе, но пассажиры, конечно, все равно очень удивились, когда увидели в своем самолете самую могущественную женщину мира. Как бы то ни было, ее отсутствие на общей фотографии тоже может стать провидческим. Через пару недель Меркель покинет пост главы своей партии. Ну, а в 2019 году запросто может лишиться и поста канцлера.

Для нас это не очень хорошо, ведь в Германии в последнее время усиливаются антиукраинские настроения. Ангелу Меркель и ее политику ругают все, кому не лень.

Нам всем надо готовится к большим изменениям. Вполне вероятно, что в 2019 году в США начнется процедура импичмента Трампа, в Германии на место Меркель придет какой-то другой политик, да и в России еще непонятно что будет. Оттуда каждый день уже приходят сообщения о новых протестах.

Последняя такая новость о многотысячных митингах против власти в забытой Богом Архангельской области. Кто бы мог подумать, что местные жители способны протестовать? Мир меняется и становится все более безумным. Очень странный саммит в Аргентине – лучшее тому подтверждение.

Иван Яковина, «Новое Время»