СБУ выявило провокатора распространявшего российские фейки о военном положение в Украине

Российские спецслужбы усиленно создают целые сети подобных провокаторов из числа граждан Украины.

Сотрудники СБ Украины во время выполнения задач по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили участника сети Интернет-провокаторов, который по заданию российских спецслужб распространял в соцсетях фейковые сообщение для распространения паники среди населения Украины после введения военного положения.

Оперативники украинской спецслужбы задокументировали, что житель города Каменское на Днепропетровщине распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами России и жителями временно аннексированной АР Крым, которые ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов. «Указания» российских кураторов предусматривали, в частности, публикацию статей по «правомерности» действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков.

Сотрудники СБ Украины установили, что после введения военного положения на территории нескольких областей Украины от российских кураторов было получено задание по распространению ложных материалов. Кураторы из России рассылали фейковую информацию якобы от украинской власти с указаниями по «использование для военных нужд» автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации.



СБ Украины получила информацию о создании сети таких Интернет-провокаторов в нашей стране. По замыслу российских спецслужб привлечения именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию «правдивости» сообщений.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Співробітники СБ України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері… Опубліковано Служба безпеки України Середа, 5 грудня 2018 р.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети Интернет-провокаторов.

СБУ