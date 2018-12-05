Портников: Собор – повод для пропагандистских атак

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что объединительный собор Украинской автокефальной православной церкви состоится 15 декабря в святой Софии.

Можно уже представить, какими будут эти дни в украинском информационном пространстве! Пропагандистские атаки Москвы будут гармонично сочетаться с некомпетентностью наших журналистов и популизмом наших политиков, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Пропаганда, некомпетентность и популизм будут щедро сдабриваться навозом глупости многочисленных пользователей социальных сетей – ботов и полезных идиотов, которым будет просто необходимо доказать самим себе, что это никакая не автокефалия, а очередное «предательство», что на самом деле у нас не будет своей церкви, а будет подразделение Константинополя, что Москва победила, что все это нужно только президенту Петру Порошенко для выборов, а населению нужны платежки за газ, что если новую церковь возглавит не патриарх, а митрополит, то это не церковь, что если новую церковь не возглавит Филарет, то это не церковь, что если новую церковь возглавить Филарет, то это не церковь, что…

Словом, за те 10 дней, которые пройдут до собора, мы узнаем об украинской церковной жизни больше, чем знали за последние десятилетия.

Поэтому я просто хочу ограничиться констатацией нескольких прописных истин для читателя.

Первая истина – Константинополь не может представить объединительному собору устав новой церкви, он может представить ему лишь проект устава. Церковь – это живой организм, именно поэтому участники собора могут внести в документ свои коррективы. То,что проект устава готовился на Фанаре, а не в Киеве, объясняется хорошо известными – и даже не скрываемыми – разногласиями между главными участниками собора, о чем говорили и Филарет, и Макарий. Патриарх Варфоломей взял на себя роль примирителя украинских иерархов.

Вторая истина – титул главы новой православной церкви это не вопрос устава или томоса, а вопрос отдельного акта, который Вселенский патриарх вручает предстоятелю. Этот акт может быть вручен одновременно с томосом, а может быть составлен и вручен в другое время. Но в любом случае вопрос независимости церкви и вопрос создания патриаршей кафедры – это не тождественные вопросы.

Третья истина – вопрос об окормлении паствы за рубежами страны, в которой действует автокефальная церковь, всегда был болезненным для Константинополя. Вселенский патриарх всегда использовал любые возможности для удержания и увеличения этой паствы. Поэтому утверждать, что статья в уставе, которая говорит об окормлении украинцев за рубежами Украины Константинополем – специальные козни против новой церкви – это ложь.

При этом нужно знать еще кое-что. После того, как американские и канадские приходы УАПЦ перешли под омофор Константинополя, Вселенский патриарх конкурирует за паству вовсе не с немногочисленными приходами Киевского патриархата, а с Русской православной церковью США, которой Москва предоставила непризнанную до сих пор автокефалию, подворьями РПЦ за границей, которая после воссоединения с РПЦ стала ее автономией и церквами самого Московского патриархата.

Очевидно, что все эти церкви – а по сути, части одной церкви – не будут признавать ни автокефалии, ни каноничности новой Украинской церкви. А Всеселенскому патриарху важно и удержать свою паству, и «эвакуировать» украинцев Запада из РПЦ – но так, чтобы сомнений в каноничности у них не возникало.

Четвертая истина – украинские журналисты (как, впрочем, и российские) совершенно не разбираются в церковном праве и истории. Не разбираются от слова «вообще». В нашей стране есть только несколько специализированных изданий и специалистов – а писать тексты о том, что происходит, готов даже тот, кто не отличает православного от католика и Кипрскую церковь от Критской.

При этом с российскими журналистами – даже со специалистами – есть одна особенность. Они знают только ту версию церковного права, которую преподают в российских университетах и семинариях и которая не имеет ничего общего с церковным правом как таковым, а отражает только «хотелки» иерархов РПЦ.

Поэтому заблуждаться может даже вполне благонамеренный и не связанный с пропагандой комментатор. К российским текстам нужно относиться с очень большой осторожностью – к любым! Но наши журналисты греческим не владеют, зато русским – в совершенстве. И легко попадают в сети чужой пропаганды.

И, пятая истина – дорогой читатель, если ты сходил в церковь и поставил свечку или даже если ты послушал какого-нибудь выдающегося видеоблогера, это еще не значит, что ты стал большим специалистам по церковному праву и истории. Ну вот нет. Поэтому если ты воцерквленный человек, я тебе напомню, что церкви создаются по промыслу божию, а не с помощью комментариев в социальных сетях.

А если ты не ходишь в церковь, то лучше продолжай фотографировать котиков, советовать, как вылечиться от гриппа с помощью подорожника и объяснять, как превратить Украину в Швейцарию не вставая с дивана. Это у тебя лучше выходит.

Виталий Портников, «Espreso.TV»