Украинские пограничники объяснили свой отказ на въезд российским журналисткам

Журналистки не смогли объяснить пограничникам цели своего визит в Украину, из-за этого получили отказ на въезд.

В Государственной пограничной службе утверждают, что российские журналистки, которых не пустили в Украину, не подтвердили цель своего визита. Спикер ведомства Олег Слободян сообщил об этом «Украинской Правде».

Речь идет про корреспондента российского телеканала «Дождь» Евгению Зобнину и главного редактора сайта «Такие дела» Анастасию Лотареву.

«Они едут в зону ООС, едут в область, где внедрено военное положение. При этом достаточно размыто понимали, чем они там будут заниматься, не имели ни аккредитации штаба ООС, ни подтверждения цели своего визита от какого-либо из уполномоченных государственных органов Украины», – объяснил представитель Госпогранслужбы.

На основании обобщенной информации пограничники отказали журналисткам в пересечении границы.

Слободян подтвердил, что у них были приглашения от общественных организаций, но подчеркнул, что такие документы могут помогать пограничникам, но не являются «отправной точкой для того, чтобы решение было принято».

«Журналистки не предоставили тех аргументов, которые бы убедили пограничников, что действительно они должны быть в зоне ООС, в области, где внедрено военное положение, и что действительно их работа в этом районе лежит в поле национальных интересов Украины», – уточнил Слободян.

Он не смог сообщить, действительно ли Лотаревой ставили вопрос о «Голодоморе, украинских моряках и Боинге», как она написала в Facebook.

Хороший город Киев, прекрасный аэропорт «Жуляны», жалко, депортируют меня из него прям вот после двух часов ожидания в… Опубліковано Настею Лотаревою Вівторок, 4 грудня 2018 р.

«Если, допустим, в ходе разговора, пограничник ​​считает нужным задать этот вопрос, в этом нет ничего, что бы нарушало права или свободы гражданина… Задавались ли конкретно эти вопросы во время этого разговора, я подтвердить это не готов, потому что свидетелем разговора ни был», – объяснил спикер пограничной службы.

Слободян отметил, что с каждым гражданином из стран миграционного риска, в частности, России, пограничники общаются отдельно.

Обращают внимание, в том числе, и на женщин, потому что они «могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины».

«Это не означает, что все граждане Российской Федерации не могут пересечь границу Украины на въезд. За эти сутки более тысячи лиц-граждан российской федерации, пересекли благополучно границу и попали в Украину», – рассказал Слободян.

4 декабря российский телеканал «Дождь» заявил, что их журналистку не пустили в Украину.

Она якобы прилетела по приглашению правозащитного центра «Мемориал», Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.

Главный редактор «Таки дела» Анастасия Лотарева также написала, что ее «депортируют» в Минск.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряковв Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

«Украинская Правда»