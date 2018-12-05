Путин отказывается общаться с Порошенко из-за «нежеланием участвовать в избирательной кампании»

Путин прямо признался, что уклоняется от общения с президентом Украины Порошенко после российского акт агрессии в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин заявил, что отказывается от телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, потому что считает их частью предвыборной кампании украинского лидера, пишет «Интерфакс».

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», – сказал Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона.

Путин заявил, что Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», – заявил Путин.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.

Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

Российская Госдума объявила, что инцидент возле Керченского пролива был провокацией Украины и «грязным приемом Порошенко», и призвала мировое сообщество осудить ее.

«Интерфакс»