Пересыхающий валютный ручеек. В России возникли серьезные проблемы с валютой

Российский Центробанк ужесточает правила обмена валюты для населения. Тем временем из страны продолжают утекать миллиарды долларов.

В первых же числах декабря из России участились сообщения о проблемах с валютным обеспечением банков и лихорадочные маневры, предпринимаемые бухгалтерами Кремля – главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и министром финансов на должности первого вице-премьера Антоном Силуановым, по нормализации ситуации, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Похоже, что, во-первых, сколько веревочке не виться, а выстроенная ими международная пирамида дутых бумаг ходит ходуном, а во-вторых, действующие санкции отрубают лазейку за лазейкой для комфортного вывода из системы настоящих денег. Поэтому всем заинтересованным сторонам приходится действовать максимально грубо.

Репрессивный Центробанк

Дело в том, что дефицит валюты в российской банковской системе, как констатируют эксперты Finanz.ru, продолжает обостряться на фоне нарастающего оттока капитала и вывода средств как корпорациями, так и населением. Уже к сентябрю запасы свободной валюты у российских банков упали до исторического минимума.

Так, по подсчетам аналитиков ITI Capital, объемы краткосрочных высоколиквидных валютных активов, которые могут быть использованы для покрытия обязательств перед клиентами, сжались до $85 млрд. Речь идет о наличной валюте либо активах, которые могут быть быстро конвертированы в наличные средства. Это $14 млрд кассовой наличности, $16,3 млрд на зарубежных корсчетах, $10 млрд, привлеченных в виде краткосрочных кредитов за рубежом, и $45 млрд в еврооблигациях сроком обращения до 12 месяцев.

С апреля «валютная подушка» банковской системы сжалась на $10 млрд, а оставшиеся средства едва покрывают все вклады населения ($87 млрд). Сами вклады тем временем стремительно утекают: с апреля физлица забрали со счетов более $5 млрд. Еще $13 млрд, что примечательно, вывели юридические лица.

Поэтому ЦБ перешел к репрессиям. Так, он намерен заставить меняющих валюту россиян доказывать ее легальность и подтверждать источники денег. Гражданину запретят продажу долларов и евро, если Эльвира Набиуллина не найдет в его обмене некоего «экономического смысла». А обменные пункты обяжут в деталях снимать всех подозрительных владельцев долларов на видео, а съемку передавать силовикам – в российских реалиях это с большой долей вероятности означает, что снимать будут всех просто на всякий случай, а обменники, соблюдающие приватность, будут оказывать услуги только специфическим клиентам.

Параллельно регулятор решил взяться за биржевой валютный рынок. Он хочет заставить банки и других игроков на валютном рынке заранее информировать власти о крупных сделках по покупке и продаже иностранной валюты, такая инициатива уже обсуждалась в рамках работы над кодексом поведения участников валютного рынка, который разрабатывают Национальная финансовая ассоциация (НФА) и ACI Russia.

И это еще далеко не все. Но к чему такая спешка? Не может же все дело быть в грядущем погашении еврооблигаций (продадут золото, в конце концов, или прикажут олигархам сброситься на эти 12 с чем-то миллиардов «зеленых»)?

По-видимому, дело обстоит гораздо хуже, нежели кажется. В Telegram, который так и не смогла оттяпать ФСБ, изливается просто цунами сведений о разъедающей претендовавшую на статус полюса мировой политики РФ эпидемию клептомании.

Неэффективные инвестиции, компенсации олигархам и растущий, как лавина, масштаб разворовывания стали громко скрести по дну казначейских сейфов России.

Старые олигархи

Так, страдающий за верность Виктор Вексельберг был вынужден ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, списав $342 млн инвестиций в него. Попавший под американские санкции и лишенный банковских кредитов миллиардер, финансировавший утонувшего под грузом разоблачений Трампова адвоката Майкла Коэна, раздававшего русские деньги американским порнозвездам, теперь винит в крахе бизнеса некие «внешние события».

И еще – добрый премьер РФ Дмитрий Медведев отдаст $156 млн Олегу Дерипаске. Россия купит у него 50 тыс. т ненужного алюминия и оплатит его вечное хранение на складах Росрезерва. А попавший под пресс Игоря Сечина косвенный хозяин МТС Владимир Евтушенков за последнее время «подарил» своим родственникам около $60 млн, видимо, чтобы им было на что жить за границей.

Между тем раздающему взятки франко-финскому дзюдоисту, отцу граждан США Борису Ротенбергу власти Финляндии запретили строительство в его поместье на полуострове Ханко на побережье Балтики. Министерство обороны страны возмущено шумом с личного стрельбища миллиардера (да и вообще, он, кажется, попал в оборот). При этом партнер старшего брата-дзюдоиста Аркадия Ротенберга Артем Чечик украл у «Газпрома» $6 млн из бюджета «Северного потока». Деньги выводились через контракты Алексея Миллера с внезапно обанкротившимся «Петербурггазмонтажом». Все эти накладки Кремлю тоже придется как-то компенсировать.

Государственные менеджеры

В общем-то, менеджеры государственных корпораций — те же олигархи, но не рискующие своими деньгами и забирающие то, что им нравится, за счет казны. Наиболее яркие примеры – руководитель «Роснефти» Игорь Сечин и глава ВТБ Андрей Костин.

В частности, Игорь Сечин получил $5 млрд пенсионных активов ФГ «Будущее» бежавшего в Лондон Бориса Минца всего за $15 млн. Сам НПФ приобрела подконтрольная «Роснефти» кипрская RT&I. Как раз ее акционер Валерий Михайлов передал $2 млн наличными генералу ФСБ и вице-президенту «Роснефти» Олегу Феоктистову.

Впоследствии эти деньги глава компании Сечин вручил в чемодане с колбасой в качестве взятки министру Алексею Улюкаеву. Он же списал $17 млрд на кредиты Венесуэле. А затем потребовал от Николаса Мадуро поставку 5 млн баррелей нефти. Но сорвавший график Мадуро считает стратегическим партнером Китай, так что в ответ Сечин получил лишь толику латиноамериканского презрения.

Поэтому теперь Андрей Костин и начавший карьеру с хищения денег КПСС глава Газпромбанка Андрей Акимов продают венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. На дефолтных облигациях Венесуэлы они потеряли $52 млн. При этом Андрей Костин умудрился «подарить» $12 млрд Центрально-Африканской Республике и $160 млн – Ватикану.

ВТБ объявил это «технической ошибкой», но ему никто не верит. Немудрено, что украинская «дочка» ВТБ прекратила работу! И показательно, что в Москву из Лондона недавно вернулся работавший вице-президентом «Роснефти» Анатолий Локтионов. Ранее этот фигурант так называемого списка на помилование бизнес-обмудсмена Кремля Титова был заочно арестован за похищение $4 млн у девелопера Дмитрия Гаркуши – видимо, договорился. Да и на фоне вышеприведенных сумм это просто чаевые.

Впрочем, не отстают и другие управленцы путинского призыва.

Так, почти $1 млрд контрактов «Газпрома» Алексей Миллер без конкурса отдал однокурснику президента, банкроту Николаю Егорову. Ранее не производивший труб большого диаметра загорский завод Егорова перепродает с наценкой для «Силы Сибири» продукцию конкурентов – ЧТПЗ и ТМК (а возможно, и украинские трубы – кто знает?).

При этом к $3 млрд долгов, оставшихся находящемуся под санкциями государственному Россельхозбанку после ухода в министры сына кокаинового секретаря Совбеза Дмитрия Патрушева, новый глава РСХБ Борис Листов успел добавить $227 млн. За три года госменеджер Листов и его супруга, «Миссис Франция» Анастасия Горшкова, получат от премьера Дмитрия Медведева $682 млн на содержание своей мальтийской яхты и дворца в Монако. Рядом при $15 млрд дефицита Пенсионного фонда его глава Антон Дроздов спишет $26 млн на рекламу отмены пенсий в Одноклассниках.

Не заподозришь в скромности и главных геббельсов режима.

К примеру, глава ВГТРК Олег Добродеев с 2013 по 2017 гг. изъял из казны $2,5 млрд. Деньги потрачены на эмигрировавших в Чехию родственников Добродеева и британского подданного Сергея Брилева с госканала Россия. Его коллега Константин Эрнст дополнительно требует для убыточного Первого канала $700 млн из бюджета.

Гуляет на широкую ногу после выборов и московское боярство.

В частности, канатная дорога семьи депутата Госдумы Дмитрия Свищева за $17 млн от Воробьевых гор до стадиона Лужники сломалась на второй день эксплуатации. Мэр Сергей Собянин списал еще $2 млн из бюджета Москвы на укрепление склона для постройки сооружения и поддержку канатки ботами на сайте Активный гражданин. Он же запустил травмоопасную дорогу нелегально, без разрешения экспертизы. А его вице-мэр Петр Бирюков подарил жене и дочери 14 госконтрактов на благоустройство Москвы на $5,5 млн.

Брату-банкроту чиновника, проректору МГУ Алексею Бирюкову, запретили выезд из страны, но доверили бюджетные $1,7 млрд на строительство технологической долины дочери президента Екатерины Тихоновой-Путиной. Другой вице-мэр, как предполагают, похитил только $25 млн, но переписал имущество на жену.

Оборонка, космос и авиация

В столь чувствительной для Путина и его пропаганды сфере творятся еще более эпические дела.

После установления 17 тыс. нарушений, 140 уголовных дел и похищения $152 млн на стройке космодрома Восточный казна выдаст квартирному взяточнику Дмитрию Рогозину еще $591 млн. Их Роскосмос спишет под тот же объект. Вот недавно вышла из строя орбитальная группировка Ресурс-П – Роскомос запустил бракованные спутники, из которых едва работает только один. Но при этом освобожден из СИЗО подрядчик главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина – арестованный за кражу $5 млн Александр Осипов. Его компания Дельта строй ремонтировала Центр управления полетами.

Параллельно окружной суд Варшавы подтвердил экстрадицию в РФ экс-главы НПО Космос Андрея Чернякова, укравшего на $227 млн кредитов. Осужденный в Англии на два года Черняков был арестован в Польше после попытки побега из Лондона через Францию и Германию в Украину. Ранее жену бизнесмена Екатерину Чернякову избили и ограбили в доме партнера мужа Олега Метлы. По искам ВТБ арестовано имущество супругов в Британии, Флоренции и Дубае.

Гораздо больше повезло изобретателю кефирного напитка бифидок Игорю Вайнштоку – он обокрал разорившийся Фондсервисбанк (ФСБ) и бежал из РФ. Тогда же со счетов Роскосмоса в ФСБ увели около $1 млн под предлогом защиты от астероидов. Причем этим самым Фондсервисбанком управляла главная секс-разведчица России Анна Чапман. Поэтому в октябре сумма рефинансирования санируемого банка достигла $682 млн.

Как известно, на космодроме Восточный недавно был обнаружен новый критический дефект – шов фундамента стартового стола выполнен с браком. Строительство Восточного лично курировал Дмитрий Рогозин, обещавший президенту космический прорыв. После банкротства ПСО Казань, подрядчика строительства космодрома Восточный, блокированы работы по стартовому комплексу Ангара.

Налоговики требуют $30 млн с акционера ПСО Равиля Зиганшина – держателя личных капиталов бывшего министра связи Николая Никифорова. А из когда-то знаменитого НПО им. Лавочкина путем заключения фиктивных договоров выведено не менее $5 млн. В общем, неудивительно, что в марте прошлого года зарезали в СИЗО топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова – оказывается, у его семьи околоведомственные решалы вымогали $1,2 млн.

Не везет и строителям обычных гражданских самолетов, впрочем, кому как.

Так, музыкальный продюсер Юрий Слюсарь, которого бывший сосед президента по общежитию Сергей Чемезов (Ростех) пролоббировал на должность главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), окончательно провалил доработку лайнера SSJ100. Среднесуточный налет лайнера втрое меньше аналогов. Причина – конструктивный брак в двигателе SaM146, трещины и частый ремонт. Сухой Суперджет и его двигатель созданы без советского задела, поэтому доля импортных комплектующих превышает 55%.

Устранить проблему Слюсарь обещает уже 3,5 года, но выпуск бракованного двигателя продолжают и сейчас. Тот же Слюсарь обещал Путину с 2016 г. поставлять новый самолет МС-21. Поставок нет, по последней версии, их отложили на 2020 д. При этом отечественный лайнер, который должен спасти авиапром РФ от санкций, летает на американском двигателе Pratt&Whitney. Проектом занималась фирма Станкофлот первой жены Игоря Сечина за $23 млн. Выкаткой МС-21 командовал лично премьер Дмитрий Медведев.

Показательно, что эпидемия воровства не обошла и гражданские авиалинии. Так, директор практически монополиста Аэрофлота Виталий Савельев списывает $50 млн на безальтернативную закупку таможенных услуг. Поставщик услуг – фирма с уставным капиталом $150, оформленная на жителя Саратова. Сам убыточный Аэрофлот за прошлый год вывел из бюджета и потратил более $15 млн на PR самого Виталия Савельева через кипрские офшоры.

Бегство банкиров и промышленников

Наконец, продолжаются и ставшие привычными процессы. К примеру, производитель любимой водки избирателей кремлевского сидельца Путинка и совладелец ГК Кристалл-Лефортово Павел Сметана отказался погашать 80% долгов кредиторам дистрибьютора-банкрота Статус-групп – он требует вернуть $227 млн от бывшего партнера, бенефициара Статуса, экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.

Но этот чиновник, не будь дурак, после обвинений в краже $3,3 млрд бежал из России и оформляет израильский паспорт. А вот акционер банка Российский кредит Анатолий Мотылев безо всяких заморочек украл $270 млн и бежал в Лондон.

Предправления другого лопнувшего банка Легион Игорь Сокеркин бежал за границу с украденными $212 млн, а его коллега, предправления банка поменьше, Глобэкс, Виталий Вавилин участвовал в хищении $14 млн кредита группой Техносерв Алексея Ананьева, сам Ананьев бежал на Кипр. Ну а кто не спрятался – никакой Путин ему не виноват. Так, по требованию Рамзана Кадырова акционер меткомбината Красный Октябрь и Златоустовского электрометаллургического завода Дмитрий Герасименко отдал весь свой бизнес зицпредседателю бизнеса главы Чечни Павлу Кротову. После чего Герасименко исчерпал моральные ресурсы и тоже бежал на Кипр после обвинений в хищении кредита ВТБ на $65,5 млн.

Нехитрый подсчет показывает, что списанные долги, исчезнувшие бюджетные средства, растворившиеся в воздухе кредиты только в вышеперечисленной череде случаев колеблются в районе $40–55 млрд – половины или более половины той суммы, на которой танцует над пропастью валютная устойчивость всей банковской системы России.

А если вспомнить о масштабах, источниках и направлениях вывода средств на протяжении первых десяти месяцев этого года – то и всей этой суммы. Не исключено, что ее в российских банках уже просто-напросто нет. Поэтому совсем немудрено, что в России начался валютный кризис и зажимается режим обычного обмена валюты, начинают отслеживаться даже минимальные рублевые транзакции, нереальной становится покупка заметных сумм в конвертируемой валюте для выезда на отдых за рубеж и многое другое.

Неизбежным представляется и дальнейшее сжимание удавки фискалов на тощей шее обычных потребителей, а также ускорение темпов вымывания средств и на фоне сделки со следствием Марии Бутиной в США. Так, ее жертвой уже пал суетливо уволенный зампред ЦБ, финансист таганской ОПГ Александр Торшин. Следующим, как ожидается, падет клан другого спонсора Бутиной и ее вашингтонской деятельности – помощник Путина Игорь Левитин, его брат-бизнесмен с мальтийским гражданством Леонид Левитин и, их кошелек Константин Николаев.

Левитин является долларовым миллиардером, бенефициаром групп Н-транс, Globaltrans и других активов, оформленных на Николаева. А сделка не захотевшей стать последовательницей Зои Космодемьянской сибаритки Бутиной с большим основанием позволит ввести санкции против ряда компаний и физических лиц, высвеченных ее разоблачением в ближайшей среде Кремля.

И все это еще цветочки – ягодки будут впереди.

Пусть и в форме камней с неба.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»