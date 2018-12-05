Госдеп пообещал серьезные последствия для России за акт агрессии в районе Керченского пролива

Госдепартамент так же наставивший на немедленном и безусловном освобождение освобождение всех захваченных украинских моряков.

Государственный департамент США призвал российские власти освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива, «иначе последствия и боль будут только нарастать со временем». Высокопоставленный чиновник Госдепа заявил об этом на брифинге 4 декабря. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Я думаю, что россияне воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания», – добавил он.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

Госдеп США